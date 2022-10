Covid-19 : au Royaume-Uni, un présentateur de la chaîne d’information GB News se lâche au sujet du vaccin Pfizer

Time : 2 mn 02 / [1/3]

Le présentateur Mark Dolan n’a pas mâché ses mots en plein direct à la suite de l’intervention d’une porte-parole de Pfizer devant le Parlement européen qui a déclaré que la transmissibilité de la Covid-19 n’avait pas été testée avant la mise sur le marché de leur vaccin anti-Covid.

Pour Mark Dolan, toutes les personnalités qui nous ont contraints à nous faire vacciner ont « du sang sur les mains ». Pas si simple pour certains fact-checkeurs.

La transmissibilité non étudiée au moment de la mise sur le marché

Le 10 octobre 2022, des représentants de l’industrie pharmaceutique étaient invités à venir échanger avec les députés du Parlement européen (et non pas néerlandais, comme le dit Mark Dolan) à Bruxelles, en Belgique. Était présente Janine Small, présidente des marchés internationaux développés chez Pfizer, laquelle a été interrogée par le député néerlandais Rob Roos (Groupe des Conservateurs et Réformistes) :

« Le vaccin Covid de Pfizer a-t-il été testé sur l’arrêt de la transmission du virus avant d’être mis sur le marché ? Si non, veuillez le dire clairement. Si oui, êtes-vous prête à partager les données avec ce comité ? Et je veux vraiment une réponse franche, oui ou non, et j’ai hâte de la recevoir. »

Mme Small a répondu « Non » et a expliqué que Pfizer avait « vraiment dû avancer à la vitesse de la science ».

Time : 2 mn 01 / [2/3]

🚨 BREAKING:

In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.

"Get vaccinated for others" was always a lie.

The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.

The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO

— Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022