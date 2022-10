Le Temps des Pénuries en Cascades et des Explosions des Prix. Faut-il se Préparer ?

Time : 15 mn 45 / [1/1]

Note personnelle :

Dans leur vidéo, MoneyRadar a pratiquement passé en revue tous les points importants et c’est peu réjouissant mais très réaliste. Quoi qu’il en soit, il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

Synopsis :

C’est l’automne !

Les colchiques fleurissent dans les prés, les hirondelles sont parties, les arbres se déshabillent et les écureuils font des réserves … Et vous devriez en faire autant.

On se souviendra longtemps de cet automne 2022, de son climat angoissant et de l’hiver si redouté qui va le suivre.

Entre escalade dans :

Le conflit russo-ukrainien.

Déprime des marchés boursiers.

Éclatement des bulles.

Baisse générale de l’activité économique.

Évènements climatiques extrêmes,

…et j’en passe, nos échanges commerciaux et nos modes de production n’ont jamais été autant perturbés.

Les produits consommés par nos industriels manquent et les rayons de nos supermarchés se vident.

Nous avons tous subi la pénurie de moutarde cet été (et nous avons réussi à nous en sortir !), mais cet automne, il va falloir s’attendre à manquer de tout ou à voir les prix de certains produits du quotidien exploser, comme ceux de :

La viande hachée.

Des pâtes alimentaires.

Des mouchoirs en papier.

…ou de l’essence qui vient déjà à manquer à la suite de mouvements de grève dans le pays.

Je vous ai préparé un petit point pénuries pour ce dernier trimestre.

Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui va prochainement nous manquer, pourquoi il y a de plus de plus de produits et de secteurs concernés, et comment tout ça va évoluer.

Les plus prévoyants de nos abonnés trouveront toutes les bonnes infos pour préparer leur prochaine liste de courses.

MoneyRadar

