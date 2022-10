Hyperion XP-1 | Hypercar : une des voitures des plus avancées dotée d’une technologie de la NASA

Time : 11 mn 49 [Vostvfr] / [1/2]

La start-up californienne Hyperion a dévoilé la XP-1, un concept-car de type Supercar / Hypercar révolutionnaire fonctionnant à l’hydrogène et capable de rouler 1635 kilomètres sur une seule charge. Après près de dix ans de développement, de tests et de recherche, l’Hyperion XP-1 a été dévoilé pour la première fois en 2020 sous la forme d’un prototype.

Voici l’Hyperion XP-1… L’une des voitures les plus avancées jamais construites

Elle est propulsée par un système de propulsion à hydrogène qui fait que la voiture crache littéralement de l’eau à l’échappement. Utilise également certaines des technologies les plus avancées jamais ajoutées à une voiture. Elle peut être chargé en 3 à 5 minutes et a une autonomie de 1635 kilomètres (1016 miles). La XP-1 peut également atteindre le 0 à 96 km/h en seulement 2,2 s et dévore l’asphalte à une vitesse de pointe estimée à plus de 356 km/h (221 mph) !

Le groupe motopropulseur à hydrogène utilise la technologie des vols spatiaux pour stocker plus d’hydrogène dans un volume inférieur à celui de toute autre voiture à hydrogène. Cela la rend plus rapide tout en étant plus légère. L’Hyperion XP-1 ne pèse que 1 031 kilos (2 272 livres) seulement.

Hyperion n’a pas révélé le coût de son Hypercar XP-1.

Alessandro Renesis

Time : 1 mn 30 / [2/2]

Hyperion XP-1, cette dénomination qui sonne comme de la science-fiction désigne bien une réalité, ou plutôt une Hypercar, un bolide affichant une puissance et des performances incomparables.

On se dit qu’à une telle vitesse, l’autonomie doit être forcément restreinte. Eh bien, non, car l’Hyperion XP-1 peut rouler pendant plus de 1 600 km.

« La XP-1 a été partiellement conçue pour fonctionner comme un outil éducatif pour tous. Les ingénieurs aérospatiaux comprennent depuis longtemps les avantages de l’hydrogène en tant qu’élément le plus abondant et le plus léger de l’Univers et maintenant, avec ce véhicule, les consommateurs découvriront sa valeur extraordinaire », a déclaré Angelo Kafantaris, PDG et membre fondateur d’Hyperion Motors.

« Ce n’est que le début de ce qui peut être réalisé avec l’hydrogène comme moyen de stockage d’énergie. Le potentiel de ce carburant est illimité et va révolutionner le secteur de l’énergie », ponctue-t-il.

La pile à hydrogène de l’XP-1 envoie de l’énergie électrique aux quatre roues grâce à de puissants moteurs et une transmission à trois vitesses.

Hyperion affirme également que sa supercar offrira une meilleure accélération, un meilleur freinage, une meilleure maniabilité et une meilleure efficacité du groupe motopropulseur, notamment grâce à l’absence de lourdes batteries au lithium.

Sous la carrosserie de l’Hyperion XP-1 se trouve un châssis monocoque en carbone-titane. Les éléments aérodynamiques actifs situés derrière les portes semblent non seulement spectaculaires, mais améliorent également la tenue de route lors des virages à haute vitesse et servent de panneaux solaires qui peuvent changer de position pour suivre la trajectoire du Soleil. L’arrière de la XP-1 est centré sur les deux sorties d’échappement (qui ne rejettent que de l’eau).

Pour développer l’XP-1, Hyperion a fait appel à certaines des plus grandes sociétés d’ingénierie aéronautique et agences spatiales, dont la NASA.

Selon la start-up Hyperion, seuls 300 exemplaires devraient être construits aux États-Unis. Les livraisons aux clients devraient commencer cette année.

Article :

Alessandro Renesis / SupercarBlondie

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Hugo Quintal / Turbo

Thibaut Emme / Le BlogAuto

A propos d’Hyperion :

Hyperion tire son nom de la mythologie grecque. C’est l’un des Titans, fils d’Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre ou la Déesse Mère). La société a été fondée en 2011 par Angelo Kafantaris et située à Orange (Californie) et à Cleveland (Ohio). Hyperion Motors emploie 200 personnes et se définit comme une entreprise technologique composée de trois divisions : Hyperion Energy, Hyperion Aerospace, et Hyperion Motors. Hyperion veut apporter au grand public des technologies de l’espace, expérimentées par la NASA…

