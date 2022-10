Valérie Bugault : La dernière guerre de l’hégémonie financière. Du système de domination au changement de paradigme – [TV Libertés]

Time : 54 mn 06 / [1/1]

Extraits :

« Ce sont les banquiers centraux contrôlés par les banquiers privés qui organisent tout ce système de type mafieux… il faut bien le dire ; parce que tous les citoyens sont impactés par des décisions prises par une catégorie très particulière d’intérêts privés qui ne sont pas liés à une économie réelle […] »

« Je pense qu’on est déjà en conflit mondial, au moins depuis la crise covidique. Je pense que déjà là, nous étions dans un cadre de conflit économique. Sous prétexte sanitaire, nous étions dans une guerre économique ; et puis là… Disons, que sous prétexte militaire, nous entrons dans une guerre énergétique. Donc, je pense qu’on est en plein troisième conflit mondial mais il reste encore localisé sur des territoires encore un peu… disons… sous contrôle […] Cela étant, il y a quand même des points communs entre les guerres mondiales que nous avons déjà connues et ce qui se passe actuellement. Et en particulier, le point évident… C’est que nous sommes dans le même contexte qu’à la veille de la Première Guerre mondiale […] »

« […] aujourd’hui, vous avez l’Empire qu’on appelle américain mais qui est en réalité…. Vous l’avez compris… L’Empire financier global […] »

Valérie Bugault

Synopsis :

Crise énergétique, inflation, recul des libertés… les Occidentaux subissent de plein fouet la violence de l’idéologie globaliste.

Valérie Bugault, spécialiste en géopolitique juridique et économique, évoque les origines et les effets d’un système de domination en bout de course et prêt à tout pour maintenir son hégémonie.

Parmi ses outils, elle évoque le revenu universel, anticipé de longue date , pour nourrir ceux qui seront bientôt écartés du système de production par l’avènement de la révolution numérique ou encore le crédit social en voie d’élaboration pour prévenir toutes formes de troubles sociaux après la survenance d’un krach dont l’imminence est redoutée par de nombreux observateurs.

En attendant, le personnel globaliste continue sa folle politique de fédéralisation de l’Europe et en armant l’Ukraine face au bloc continental russo-chinois déjà rejoint par de nombreuses nations dans sa résistance aux forces globalistes.

Face au risque d’écroulement de 500 ans de domination occidentale, Valérie Bugault propose un plan de reconstruction de nos sociétés tant sur le plan public que privé pour redonner aux peuples la maîtrise de leur avenir.

TVLibertés

A propos de Valérie Bugault :

Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. A l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise.

Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique.

Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global », où elle raconte les paradis fiscaux et le système monétaire international. Elle a également co-écrit un livre « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », publié en juin 2017 par Sigest.

Valérie Bugault table sur un assainissement financier et économique de la planète en croyant qu’il est grand temps de sortir de l’état actuel des choses qui favorise les paradis fiscaux.

Source :

https://tvl.fr/du-systeme-de-domination-au-changement-de-paradigme-politique-eco-avec-valerie-bugault

Article :

TVLibertés

Vidéo :

Photo :

