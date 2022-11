Le Franc Libre : Monnaie de Résilience et de Résistance ? Alexandre Juving-Brunet, Ancien capitaine de gendarmerie

Time : 1 mn 58 / [1/1]

Le dimanche 30 octobre, Géopolitique Profonde a reçu en direct Alexandre Juving-Brunet.

Ancien capitaine de gendarmerie, entrepreneur, candidat aux législatives sur la 2nd circonscription du Var, et président du parti « Le Peuple de France », Alexandre Juving-Brunet était présent pour nous parler du Franc Libre.

Le Franc Libre est une monnaie en libre circulation mise à la disposition du Peuple Français. Cette monnaie est disponible pour toutes les associations, entreprises et particuliers. Son but est de créer un système alternatif et indépendant au système bancaire.

Cette monnaie pourra-t-elle être une véritable monnaie de résilience et de résistance ?

Franc Libre – Billet 200 francs – Jeanne d’Arc

https://www.le-franc-libre.fr/

https://geopolitique-profonde.com/2022/10/29/le-franc-libre-monnaie-de-resilience-et-de-resistance-avec-alexandre-juvin-brunet/

Note personnelle :

Le temps me manquant, je n’ai pas écouté toute l’intervention d’Alexandre Juving-Brunet. Je suis désolé d’avoir publié cette vidéo sans avoir préalablement analysé son contenu. Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion. Je vous remercie de votre compréhension.

A propos de Géopolitique Profonde :

Géopolitique Profonde​ décrypte l’actualité à travers des thèmes tels que l’Or et l’Argent, la Multipolarité, le Pouvoir Profond ou encore la Dédollarisation.

​La ligne éditoriale est strictement indépendante ce qui nous permet de traiter nos sujets avec une saine radicalité critique.

Votre soutien est le bienvenue pour alimenter cette liberté de ton. Par exemple, avec de simples relais ou republications de nos articles et vidéos sur Internet.

A propos d’Alexandre Juving-Brunet :

Alexandre Juving-Brunet est un ancien capitaine de gendarmerie, saint-cyrien (école spéciale militaire de Saint-Cyr) et Officier de réserve de l’armée.

[1] LE FRANC LIBRE : MONNAIE DE RÉSILIENCE ET DE RÉSISTANCE ? AVEC ALEXANDRE JUVING-BRUNET – GÉOPOLITIQUE PROFONDE / YouTube

Ou ici…

[1] LE FRANC LIBRE : MONNAIE DE RÉSILIENCE ET DE RÉSISTANCE ? AVEC ALEXANDRE JUVING-BRUNET – GÉOPOLITIQUE PROFONDE / Odysee

