Comment des Honnêtes Gens ont pu Défendre Pfizer : La Dissonance Citoyenne – Idriss Aberkane

Le scandale des abus de pouvoir et des confiscations de libertés massives durant les trois dernières années a pris une telle ampleur que le magazine américain « The Atlantic » vient de plaider pour une amnistie générale des enfermistes et autres forceurs de produits expérimentaux.

Dans cette vidéo cependant, je voudrais faire la part des choses entre les cyniques et les simples citoyens qui auront été massivement trompés, en prenant comme référence le dernier échange entre les directeurs des rédactions de « Valeurs Actuelles » et du « Journal Du Dimanche » sur le plateau de « Cnews ». Une majorité de défenseurs involontaires des gravissimes abus de pouvoir que les peuples ont subis ne sont pas à ranger dans la catégorie des cyniques et des propagandistes sans scrupules. Non, ils n’auront, hélas, été que des citoyens abusés par ces derniers.

Idriss Aberkane

[1] Comment des honnêtes gens ont pu défendre Pfizer | Idriss Aberkane – Idriss J. Aberkane / YouTube

