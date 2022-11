La Secte du Sang : 27 Victimes, 27 Témoins – Lois Sasek, Directrice de production | Kla.TV

Le contenu suivant n’est pas destiné aux moins de 18 ans et déconseillé aux âmes sensibles.

« Ne désactivez pas cette vidéo trop tôt s’il vous plaît. », Lois Sasek.

Synopsis :

Halloween 2022. Partout, les gens sortent à nouveau dans les rues avec des visages effrayants, des membres coupés en guise de jouets, des sucreries qui ressemblent à de la cervelle et à des yeux, des sacs mortuaires…

Mais d’où vient cette fête et quel est son contexte ?

La fête remonte à la « fête de Samhain », pendant laquelle des personnes étaient sacrifiées. « Ça fait longtemps que ça appartient au passé », pensons-nous. Mais, chers spectateurs, attachez votre ceinture dès maintenant. Car aujourd’hui, je vous présente de nombreux témoins qui rapportent les sacrifices humains les plus cruels qui auraient encore lieu AUJOURD’HUI, en particulier à l’occasion d’Halloween.

Kla.TV dispose depuis longtemps de 100 rapports de témoins du monde entier qui, indépendamment les uns des autres, font tous des déclarations absolument identiques sur une « secte satanique brutale » composée des couches les plus élevées de notre société. Comme ces personnes seraient très riches et très puissantes, ces brutalités, attestées 100 000 fois, seraient catégoriquement couvertes, et ce par les médias, les services secrets, la police et les tribunaux – c’est-à-dire par toutes les autorités essentielles.

Kla.TV ne peut pas diffuser ces documentaires et reportages en direct en raison de leur cruauté. De plus, ces vidéos sont immédiatement supprimées parce qu’elles sont interdites aux mineurs. Mais je voudrais tout de même vous montrer aujourd’hui, à titre représentatif, « 27 victimes et 27 témoins » et résumer brièvement quelques-unes de leurs déclarations.

Avec cette émission, le plaisir de voir des déguisements couverts de sang et des membres coupés en guise de jouets passera à la trappe. Ça va être vraiment dur.

Le contenu suivant n’est pas destiné aux moins de 18 ans.

Ne désactivez pas cette vidéo trop tôt s’il vous plaît.

Diffusez cette émission à toutes les personnes que vous connaissez et sauvegardez-la sur votre ordinateur ! Tout dépend maintenant de VOUS.

Lois Sasek

