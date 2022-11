En route vers la Dictature Financière : Les Monnaies Numériques arrivent ! – MoneyRadar

Time : 15 mn 38 / [1/1]

Synopsis :

Si je vous demandais de me dessiner de l’argent, vous vous y prendriez comment ?

J’imagine que votre crayon tracerait des ronds pour les pièces de monnaie, et des rectangles pour les billets de banque, et que les plus doués d’entre vous me dessineraient une liasse, un portefeuille ou une tirelire bien garnie, un carnet de chèque ou carrément une montagne d’or avec un dragon endormi dessus.

Mais personne ne dessinerait un ordinateur, ou un téléphone.

Au cours des âges, l’argent a pris des centaines de formes, et les pièces et billets sont ses manifestations physiques les plus courantes et les plus anciennes.

Sous cette forme, l’argent occupe normalement 3 rôles fondamentaux dans nos sociétés et notre économie.

C’est un outil de mesure de valeur, une réserve de valeur, et un moyen d’échange qui fait partie de notre quotidien, à tel point qu’on imagine mal comment s’en passer.

Avec la révolution numérique, l’argent va prendre une nouvelle forme, sa forme ultime, immatérielle, infinie, et encore plus rapide à transférer que les pièces et les billets, c’est la monnaie numérique.

Elle n’a aucune autre existence qu’une suite de chiffres sur un serveur et les preuves qu’elle laisse sur son passage, comme une transaction qui se réalise ou un contrat qui se débloque, mais on ne la manipule pas, et il faut être équipé d’un appareil dédié pour pouvoir l’utiliser, un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Après le boom des crypto-monnaies et avec la menace d’un système monétaire mondial parallèle, autonome et décentralisé, la question d’une véritable monnaie numérique, stable et contrôlable par les Etats et les banques centrales est apparue un peu partout dans de nombreux pays.

La solution s’appelle MNBC, pour Monnaie Numérique de Banque Centrale, ou en version US : CBDC, pour Central Bank Digital Currency.

La Thaïlande, le Nigeria, Israël, la Suède, l’Inde, ou encore la Chine ont déjà lancé plusieurs expérimentations, et en ce qui nous concerne, l’Euro numérique n’est plus très loin.

Déjà que l’argent n’avait pas beaucoup d’odeur, il n’aura bientôt plus ni forme ni couleur.

Mais dans quel but ? A quoi vont bien pouvoir servir ces versions 2.0 de nos pièces et billets ?

Devons-nous nous attendre à la fin du cash et serions-nous prêts pour une telle transition ?

Enfin, n’avons-nous pas là un nouvel outil de contrôle des populations, comme le sous-entendent certaines théories, qui citent pour ça la Chine en exemple ?

MoneyRadar

Pour suivre MoneyRadar :

Discord : https://discord.com/invite/kdK994MXrC

Telegram : https://t.me/moneyradar_canal

TikTok : https://www.tiktok.com/@money_radar

Twitter : https://twitter.com/MoneyRadar_FR

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/MoneyRadar

Mail : contact@moneyradar.org

Vidéo :

[1] En route vers la Dictature Financière – Les Monnaies Numériques arrivent! – MoneyRadar / YouTube

Photo :

Pour illustration