Résumé SOTT – Octobre 2022 : Changements Météorologiques Extrêmes

Traduction rapprochée :

Des précipitations record et des inondations dévastatrices ont frappé au moins 19 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, tuant des milliers de personnes et déplaçant des dizaines de milliers d’autres. Plus d’un million d’acres de terres cultivées ont été détruites, ce qui aggrave la crise alimentaire en plein essor. Cela a été considéré comme l’une des catastrophes les plus meurtrières de la région.

« La pluviométrie de cette année est exceptionnelle. Depuis le début de la saison, il y a eu des pluies soutenues ; depuis août, septembre, et même maintenant jusqu’en octobre, il continue de pleuvoir », a déclaré Kousoumna Libaa, spécialiste du climat. [1]

Le Nigeria a connu ses pires inondations en une décennie, faisant au moins 600 morts, tandis que des dizaines de milliers de têtes de bétail ont été emportées par les eaux et les maladies d’origine hydrique. 18 des 36 États du Nigeria ont été touchés.

Au Cameroun, les inondations ont causé d’importants dégâts dans le nord du pays, détruisant les cultures et les maisons ; et le gouvernement tchadien a déclaré l’état d’urgence après que les inondations ont touché plus d’un million de personnes.

Certains agriculteurs ont perdu près de 75 % de tout ce qui a été semé cette année, un nouveau facteur qui va aggraver les prix des denrées alimentaires alors que les taux d’inflation sont déjà à des niveaux record.

En Asie, le Viêt Nam a subi une quantité record de pluie depuis septembre, touchant 109 217 familles ou 436 868 personnes dans 13 provinces, faisant 19 morts et 110 blessés, inondant 89 451 maisons et causant l’effondrement de 185 maisons et des dommages à 7 174 maisons.

Aux Philippines, des crues soudaines et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles ont tué au moins 50 personnes et déplacé des centaines de familles.

Les pluies abondantes et les inondations provoquées par la mousson de cette saison ont fait 1731 morts et 12 867 blessés au Pakistan. Plus de 33 millions de personnes et 85 districts ont été touchés par les inondations.

Au moins 50 personnes sont mortes et d’autres sont toujours portées disparues après des inondations catastrophiques et des glissements de terrain dans la ville de Las Tejerias dans l’État d’Aragua au Venezuela. Plus de 300 maisons ont été détruites et des centaines d’autres ont été endommagées. Plus tard en octobre, la rivière El Cojo a débordé, causant des dégâts dévastateurs et entraînant une vaste opération de nettoyage dans la ville de Macuto.

La Colombie a également été durement touchée par de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain ce mois-ci, touchant environ 4 500 familles dans la municipalité de Bosconia. Plus de 300 personnes ont été tuées lors des glissements de terrain à Mocoa, dans le sud de la province de Putumayo. Et à Puerto Colombia, 35 maisons ont été détruites, 274 endommagées et 1 545 habitants ont été touchés ou déplacés. De fortes pluies ont fait sortir les rivières de leur lit.

Neige hors saison ou inhabituellement précoce à mentionner ce mois-ci :

Île du Sud, Nouvelle-Zélande.

Arxan en Mongolie intérieure chinoise.

Cachemire, Inde.

Calgary et Saskatchewan, Canada.

Régions du Midwest et de l’ouest des États-Unis.

Des chutes de neige record ont frappé le centre et l’ouest du Michigan, déversant de 15,24 (6 pouces) à 50,8 centimètres (20 pouces) du lac Supérieur vers des altitudes plus élevées de l’ouest de la péninsule supérieure. À environ 16,09 kilomètres (10 miles) à l’ouest de Marquette, la ville de Negaunee a établi deux nouveaux records de chutes de neige.

Et une grêle massive :

Gauteng, Afrique du Sud.

Queensland, Australie.

La Pampa, Argentine.

Parties du Paraguay.

Parties du sud et de l’ouest des États-Unis.

Au moins 26 personnes ont été blessées par un tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a secoué le nord des Philippines, forçant la fermeture d’un aéroport international, envoyant des habitants paniqués dans les rues et causant des dégâts importants à un hôpital.

Nous soulignons ici depuis de nombreuses années que les précipitations et les inondations record n’ont rien à voir avec le changement climatique d’origine humaine, c’est un phénomène lié aux cycles climatiques naturels.

Sott.net

Original :

Sott.net

Source :

https://www.sott.net/article/474069-SOTT-Earth-Changes-Summary-October-2022-Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs

Sott.net

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Référence :

[1] https://www.pbs.org/newshour/world/floods-in-west-and-central-africa-destroy-crops-worsening-hunger-outlook

[1] SOTT Earth Changes Summary – October 2022: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

