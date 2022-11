Dubaï : un violent incendie ravage la tour Emaar de 35 étages près du Burj Khalifa

Time : 2 mn 25 / [1/2]

Un gratte-ciel a subi d’importants dégâts à la suite d’un violent incendie à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le bâtiment, une tour résidentielle, se trouve à proximité de la célèbre Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde.

Tôt ce lundi 7 novembre, une tour dubaïote s’est réveillée dans les flammes. Ce gratte-ciel de 35 étages est la tour Emaar, du nom du plus grand promoteur immobilier de la ville. Au cœur de Dubaï, il n’a pas fallu longtemps pour voir que ces flammes faisaient rage non loin du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment de la planète et plus célèbre building des Émirats arabes unis.

En deux heures, l’incendie a été maîtrisé avec succès sur l’ensemble du bâtiment.

L’extérieur du bâtiment aurait subi d’importants dégâts. À l’exception de quelques appartements, les dégâts à l’intérieur ne seraient pas trop importants. Jusqu’à présent, aucune victime n’a été signalée.

« Tous les résidents avaient pu être évacués en toute sécurité, et il n’y a eu ni blessé ni victime », indique Gulf News [1]

Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie. Des témoins ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu d’alarme incendie, laissant les flammes se propager.

Ces dernières années, une série d’incendies dans de grands immeubles de la ville a relancé les questions sur la sécurité des revêtements et autres matériaux utilisés dans le pays.

La veille du Nouvel An 2015, un brasier a parcouru l’Address Downtown, l’un des hôtels et résidences les plus hauts de gamme de Dubaï, près de la Burj Khalifa.

Time : 2 mn 02 / [2/2]

Le jeudi 31 décembre 2015, un énorme incendie s’était déclaré dans l’hôtel de luxe, The Address Downtown, du centre de Dubaï près de la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, où se sont malgré tout tenues les festivités du Nouvel An.

