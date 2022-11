L’histoire controversée de l’humanité

Time : 33 mn 22 / [1/1]

De nouvelles preuves de l’existence d’anciennes civilisations entraînent les récits des origines humaines vers une période de l’histoire dans laquelle beaucoup d’historiens ne se sentent guère à l’aise. Et ces découvertes ne se limitent pas à la Terre : les photographies de la Lune révèlent de nombreux autres artefacts déplacés.

Gregg Braden est un auteur de best-sellers. Après une carrière prolifique dans un domaine de pointe, l’informatique de haut niveau, il entreprend une quête qui le conduit dans des monastères de l’Égypte, du Pérou et du Tibet à la recherche des secrets encodés dans les traditions ancestrales. Ses travaux ont fait de lui un pionnier et un expert dans le domaine de la physique quantique et de la matrice divine. Ses livres sont traduits dans plus de 17 langues.

« J’ai appris à employer le mot “impossible” avec la plus grande prudence. »

Wernher von Braun (23 mars 1912 – 16 juin 1977), ingénieur allemand puis américain. Responsable du centre de vol spatial Marshall créé par l’agence spatiale américaine (la Nasa) pour développer la famille de fusées Saturn. Il joue un rôle pivot dans le développement du lanceur Saturn V qui permet le lancement des missions lunaires du programme Apollo.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion.

Gaia

