Monnaies Numériques : La Fin du Cash et de la Vie Privée ? – Marc Gabriel Draghi, juriste – [TV Libertés]

Klaus Schwab avait prophétisé la 4ème révolution industrielle, une numérisation totale du monde.

Avec l’avènement des monnaies numériques, les banques centrales vont supprimer toute liberté dans la circulation des richesses.

Depuis des années, la Banque des règlements internationaux (BRI), la banque centrale des banques centrale, pilote le projet de monnaies numériques dans plus de 100 pays, signant la fin progressive du cash et donc un contrôle possible sur toutes les transactions.

Pfizer, Mastercard, Visa, JPMorgan, Wells Fargo Bank… plusieurs multinationales ont déjà mis en place des prototypes pour tester les monnaies numériques.

L’invité de « Politique & Eco », le juriste Marc-Gabriel Draghi, évoque un changement de condition humaine : « Nous allons devenir des numéros ! ».

La Banque de France annonce l’arrivée de l’euro numérique pour 2027 mais tout indique qu’il arrivera plus tôt…

À propos de Marc Gabriel Draghi :

Marc Gabriel Draghi juriste spécialisé dans l’histoire du Droit, est passionné depuis 2008 par la question monétaire et l’histoire du Capitalisme.

Durant ses études universitaires, il travaille notamment sur la constitution de la Bosnie-Herzégovine et les accords de Dayton de 1995, et produit un mémoire sur la protection des droits fondamentaux en Israël et dans les territoires occupés.

De 2012 à 2017, il intervient notamment sur plusieurs blogs spécialisés dans l’économie et rédige des articles sur divers sites.

En 2019 pour la présentation de son essai sur le Capitalisme « Le Règne des marchands du Temple : le Gouvernement des Banquiers », il participe au Salon du Livre de Paris et à la Foire Internationale du Livre de Tunis.

Au printemps 2021, il sort son deuxième ouvrage intitulé « Le Grand Reset en marche ! 2020 : An 1 du Nouvel Ordre Mondial », un recueil de chroniques sur l’actualité politique et économique de l’année 2020.

Ses livres :

« La Grande Narration vers la mort des Nations » – Marc Gabriel Draghi / Éditeur ‏: ‎Ka’editions Et Conseils (A paraître le 15 novembre 2022).

« Le Grand Reset en marche ! 2020 : An 1 du Nouvel Ordre Mondial » – Marc Gabriel Draghi / Éditeur ‏: ‎Ka’editions Et Conseils (7 mai 2021).

« Le Règne des marchands du Temple : le Gouvernement des Banquiers » – Marc Gabriel Draghi / Éditeur ‏: ‎Ka’editions Et Conseils / Deuxième édition (25 février 2019).

https://tvl.fr/politique-eco-n0363-avec-marc-gabriel-draghi-monnaies-numeriques-la-fin-du-cash-et-de-la-vie-privee

