Reprise d’Aphadolie

Pour donner suite à ma dernière publication du 05/01/2023 nommée : Fermeture définitive d’Aphadolie.com | Permanent closure, je me permets de vous informer que le site/blog Aphadolie.com ne cessera pas d’exister.

Un de mes lecteurs reprend le flambeau. Les nouveaux articles seront donc de lui.

Si vous cherchez à me contacter, n’utilisez pas l’onglet « Contact » car ce ne sera plus mon adresse mail mais celle du nouveau propriétaire. Pour me joindre, vous pourrez toujours utiliser : aphadolie@gmail.com à partir de votre gestionnaire de courrier mais pas via Aphadolie.com.

Je vous remercie pour votre fidélité à Aphadolie.com

Respectueusement.

Ami(e)s lecteurs et lectrices d’Aphadolie,

Comme vous l’a expliqué son créateur ci-dessus, et suite à l’annonce initiale de sa fermeture, le site Aphadolie sera donc finalement repris !

Je tiens tout d’abord à remercier le courageux fondateur d’Aphadolie pour sa réactivité, son aide et sa confiance.

Lecteur régulier depuis quelque temps, j’ai sans doute comme une majorité d’entre vous été déçu d’apprendre la disparition du site.

Outre la fin des articles, il était en outre triste de voir disparaître un tel contenu de qualité (bien si je suis loin d’avoir tout lu), éclectique et souvent instructif et utile, ainsi que des années de travail.

Je ne veux surtout pas vous faire de fausses promesses et garantir quoi que ce soit en ce qui concerne les futures nouvelles publications, que ce soit en termes de sujets ou de périodicité, tout dépendra de mon inspiration et du temps que je pourrai y consacrer.

Dans tous les cas qui dit nouvelle plume dira forcément certains changements, notamment en termes de style ou de contenu, mais qui je l’espère sauront toujours vous satisfaire.

Mais dans l’immédiat, l’objectif était de sauver le site. Or l’avenir d’Aphadolie reste malgré tout fragile, notamment du fait de ses coûts d’hébergement dont son créateur vous a déjà parlé par le passé.

C’est pourquoi dans l’optique de cette reprise, et même si je ne suis pas fan de ce genre de chose, j’en appelle à votre générosité et bon vouloir avec l’ouverture d’une cagnotte. Celle-ci restera ouverte jusqu’à fin juin au plus tard, soit quelques jours avant le prochain renouvellement.

Le premier objectif est d’atteindre les 300€ d’ici là, afin de couvrir les frais d’hébergement pour l’année à venir. Si d’aventure la somme est dépassée, le surplus pourra être utilisé pour pérenniser le site au-delà de cette année, ou couvrir d’autres frais inhérents à sa gestion.

Je rechercherai (et expérimenterai peut-être) d’autres solutions dans le futur, par exemple l’ajout d’un peu de publicité (la plus discrète possible), et/ou la publication de guest posts (articles sponsorisés).

Vous retrouverez le lien vers la cagnotte en cliquant sur le bouton ci-dessous (ou via ce lien).

Si vous souhaitez être donateur, j’insiste pour que vous le fassiez de plein gré (sans en ressentir l’obligation), et que cet argent même minime ne vous manquera pas pour vous-même ou pour vos proches.

Notez enfin que vous avez tout loisir d’anonymiser votre don si vous le souhaitez une fois sur le formulaire (vous pouvez mettre un nom fictif).

Un grand merci d’avance !

Après étude de plusieurs prestataires, j’ai finalement choisi Tribee, une entreprise française et dont les frais de 5% de la cagnotte (à ma charge), sont reversés à une association. Les paiements sont sécurisés via Stripe.

Au moment de préparer votre don, un “pourboire” pour Tribee est ajouté par défaut, mais vous pouvez choisir de ne rien donner (pour cela cliquez sur “modifier le pourboire”).

Pour les 5% qui me seront prélevés, mon choix se portera sans doute sur l’une des deux associations à but environnemental de leur sélection (The SeaCleaners ou Planète Urgence), pour rester fidèle quelque part à la ligne éditoriale d’Aphadolie, se rêvant d’un monde meilleur.