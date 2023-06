Ces célébrités qui osent aller à l’encontre du Système

Toute vérité n’est pas bonne à dire. Du moins, toute vérité peut porter préjudice à celui ou celle qui cherche à en faire la promotion, ou qui ose se montrer engagé(e) et formuler une opinion qui va à contre-courant du système.

Cet adage est d’autant plus vrai pour les artistes et célébrités, qui savent qu’un faux-pas peut leur coûter leur carrière, ou tout du moins de futurs contrats ou collaborations.

Que ce soit durant la crise du Covid ou de manière générale, loin du copinage ou des conflits d’intérêt, certains osent malgré tout aller à l’encontre de la parole des élites et du narratif officiel. Ils et elles se mouillent. Pour certain(e)s, leur carrière est déjà bien établie et ils se moquent sans doute de répercussions (autres que le simple fait d’être taxés de complotistes). Pour d’autre, c’est tout simplement l’honnêteté et le cœur qui parle.

Certains sont malheureusement moqués car dépeints comme peu intelligents, tels que le chanteur Francis Lalanne par exemple. Pourtant et au-delà d’une facile entreprise de décrédibilisation, on remarque bien souvent que ces mêmes personnes partagent un trait de caractère commun : leur humanité, leur honnêteté, et leur soif de justice.

D’autres ont le malheur de trouver comme seule tribune des émissions de piètre qualité, comme l’ancienne Miss France (et personnage du jeu Fort Boyard) Delphine Wespiser un temps chroniqueuse dans l’émission Touche pas à mon Poste ! de Cyril Hanouna.

La belle jeune femme qui montre souvent du courage à afficher ses convictions (y compris en politique) y aura plus d’une fois exprimé ses doutes face au vaccin anti-Covid notamment. Elle avait même avoué s’être faite vacciner contre son gré, poussée par son (égoïste – NDLR) compagnon de l’époque. Bien qu’ayant ensuite connu des effets secondaires, sa santé est heureusement apparemment bonne aujourd’hui.

Daniel Guichard : “Les politiques qu’on a, c’est une honte !”

Parmi celles et ceux qui tapent du poing sur la table, on retrouve également des acteurs ou chanteurs dont la carrière est donc derrière eux et qui ne risquent plus grand chose à dire ce qu’ils pensent. On pense notamment à Daniel Guichard (fervent défenseur des soignants suspendus et très critique à l’encontre de la gestion de la pandémie), Véronique Genest, ou encore Annie Duperey qui se montre elle très critique sur le degré d’asservissement des gens ou encore le gouvernement.

Annie Duperey : “Ce qui m’effraie le plus en ce moment, c’est de voir la docilité des gens.”

Plus récemment, un certain nombre de célébrités se sont associées aux mouvements de protestation consécutifs à la réforme des retraites (comme par exemple l’actrice Lola Dewaere s’étant affichée avec une pancarte sur Twitter lors d’un débrayage sur un tournage).

D’autres se sont encore exclamés en faveur des soignants suspendus.

Dans un autre style et de manière plus confidentielle sur le net, Karl Zéro se bat depuis plusieurs années pour lutter contre certains scandales notamment concernant les enfants.

A l’international, on aura récemment entendu l’acteur américain Woody Harrelson faire un speech au vitriol (tout en second degré) dans l’émission Saturday Night Live à propos de l’influence de Big Pharma sur les médias, les politiques et la vaccination.

On n’ose imaginer les sketches d’un Coluche aujourd’hui si celui-ci était toujours de ce monde…

D’autres comme Eric Clapton… y sont carrément allés de leur chanson !

Durant la crise du Covid au Canada (pays sous la forte influence mondialiste de Justin Trudeau), l’actrice canadienne Evangeline Lilly (Lost, Le Hobbit, Ant-Man, …) s’était nettement exprimée contre la vaccination obligatoire et en faveur du Convoi des Libertés.

Un Freedom Convoy qui avait aussi reçu le soutien d’Elon Musk. Ce dernier a d’ailleurs commencé à œuvrer pour la fin de la censure sur Twitter dont il a repris le flambeau (et ce même si on pourra toujours s’interroger sur la duplicité d’un homme qui est récemment venu fricoter avec le président français…).

Bien sûr cette liste est loin d’être exhaustive (n’hésitez pas à citer d’autres exemples dans les commentaires). Mais elle a au moins le mérite de montrer que certaines personnalités restent connectées au réel, et se montrent courageuses pour dénoncer certaines choses dans les médias.

G.

Liens :

https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/sante/dans-une-colere-noire-anny-duperey-s-adresse-au-ministre-de-la-sante-on-les-a-applaudis-et-foutus-dehors-

https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/social/anny-duperey-l-autre-gros-coup-de-gueule-je-suis-horrifiee-de-l-apathie-des-gens-qui-se-laissent-controler-

https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/social/anny-duperey-ce-qui-m-effraie-c-est-de-voir-la-docilite-des-gens-

https://www.youtube.com/watch?v=B8aGFAoI8P0 (Daniel Guichard sur France Bleu)

https://www.youtube.com/watch?v=veYbWrvYNMg (Daniel Guichard invité des Incorrectibles, émission de plus d’1 heure)

https://lemediaen442.fr/lacteur-woody-harrelson-accuse-big-pharma-dacheter-les-medias-et-les-politiques-pour-forcer-les-gens-a-se-vacciner/

https://lemediaen442.fr/eric-clapton-this-has-gotta-stop-sa-chanson-contre-les-mesures-sanitaires-vostfr/

https://lemediaen442.fr/lactrice-marvel-evangeline-lilly-seleve-contre-la-vaccination-obligatoire-et-soutient-le-mouvement-freedomconvoy2022/

