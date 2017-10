Comment nettoyer son smartphone ?

Cinq conseils pour préserver l’autonomie de son smartphone

Le nerf de la guerre pour les smartphones, c’est surtout leur autonomie. Pour la prolonger, Julie, vendeuse et réparatrice de mobiles, donne cinq astuces faciles à mettre en œuvre sur son appareil.

1 – Limiter le nombre d’applications actives

On a souvent tendance à télécharger beaucoup d’applications lorsqu’on achète un nouveau téléphone, alors qu’en réalité on en utilise très peu, et généralement toujours les mêmes. La première chose à faire est donc de supprimer systématiquement les applis non utilisées, et de désactiver celles déjà présentes sur l’appareil dont on n’a pas l’utilité. On protège ainsi le processeur du téléphone, et donc la batterie.

2 – Désactiver les pushs inutiles

La plupart des applications installées sur un appareil envoient des notifications. Les réseaux sociaux en sont les champions, mais les sites d’information, ou même les jeux multiplient également les alertes. Concrètement, cela signifie qu’elles se connectent au réseau régulièrement pour se mettre à jour et cela consomme de l’énergie. Il faut donc bien régler les paramètres de toutes les applications du téléphone, afin d’éliminer les notifications inutiles.

3 – Bien gérer la luminosité et la veille

Il ne faut jamais laisser la luminosité au maximum, car dans la plupart des situations cela n’a aucun intérêt. Sur la quasi-totalité des smartphones, il existe un mode de gestion automatique, qui adapte la luminosité de l’écran en permanence. C’est une option à cocher absolument pour économiser sa batterie. Dans le même style, la mise en veille de l’appareil se fait généralement après 30 secondes d’inactivité par défaut. On peut facilement diminuer ce délai dans les réglages, et autant que possible mettre en veille le téléphone manuellement après chaque usage.

4 – Limiter la géolocalisation

On a souvent l’habitude de laisser la géolocalisation activée par défaut, car on utilise de plus en plus les applications de cartographie GPS. C’est une pratique à bannir pour préserver l’autonomie de l’appareil, car beaucoup d’autres applications vont se servir de la géolocalisation, notamment les réseaux sociaux, mais également la quasi-totalité des sites visités, et cela puise énormément dans les réserves de batterie. On peut régler chaque application individuellement, mais le plus simple est de désactiver le procédé complètement, pour ne le réactiver que lorsqu’on en a réellement besoin.

5 – Savoir charger son téléphone

L’erreur typique, c’est de laisser son téléphone en charge toute la nuit. Or il ne faut jamais laisser un smartphone sur secteur quand la batterie est pleine, car cela l’abime et diminue sa durée de vie. D’une manière générale, il vaut mieux éviter de charger sa batterie à 100%, tout comme il faut éviter de laisser l’appareil se vider complètement et s’éteindre. L’idéal est de préserver sa batterie entre 20 et 70%, en multipliant les petites périodes de charges au cours de la journée.

Le conseil bonus :

Peu de gens le savent, mais le smartphone consomme davantage de batterie quand il ne capte pas, car il intensifie son signal pour chercher un réseau. Dans le métro, au cinéma, en concert et globalement dans un endroit où l’on ne va pas capter pendant un moment, on peut donc éteindre son téléphone ou simplement le passer en mode avion pour préserver son autonomie.

Source :

http://www.planet.fr/dossiers-high-tech-cinq-conseils-pour-preserver-lautonomie-de-son-smartphone.1441365.1508.html