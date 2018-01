Time : 1 mn 25

Un thermomètre vient de briser à -62 °C (-80°F) dans le village le plus froid sur Terre, et les photos sont à couper le souffle

Nous vous avons déjà parlé d’Oïmiakon lorsque le photographe Amos Chapple s’est rendu sur place pour braver le froid glacial.

Cette fois-ci, cependant, la température est encore plus froide et transforme les cils et sourcils des gens en glaçons. La station météorologique officielle a enregistré une température de -62 °C et son thermomètre a même cessé de fonctionner après avoir atteint la valeur extrême.

