À quoi sert la violence ? (Vidéo)

La violence est souvent commentée mais rarement analysée. D’où vient-elle, pourquoi s’exprime-t-elle et peut-on la dompter ?

La violence, ça vous dit quelque chose ? Oui, forcément. La violence est partout, dans les médias, dans la guerre, chez le voisin et, parfois-même, en nous-mêmes. À vrai dire, la violence est si présente qu’on finit par l’accepter comme une fatalité, une évidence contre laquelle on ne peut pas lutter et au sujet de laquelle il n’est plus nécessaire de s’interroger. Eh bien, c’est franchement dommage. C’est dommage car, lorsqu’on s’interroge sur les origines de la violence et sur ce qui la déclenche, on s’aperçoit qu’on peut la contrôler et, mieux encore, qu’on peut en tirer avantage. Démonstration passionnante avec Et tout le monde s’en fout.

Pour son retour dans la saison 2, Lexa, le personnage principal d’Et tout le monde s’en fout, s’interroge sur la violence : à quoi sert-elle ? Pourquoi sommes-nous violents ? Comment l’être moins ? Et, visiblement, pendant l’intersaison, il a vachement cogité. Entre humour potache et raisonnements scientifiques, voici le fruit très instructif de ses réflexions et de ses recherches :

Time : 4 mn 07

« Quand tu ressens de la violence, c’est juste un message de ton cerveau qui te dit qu’il y a urgence à devenir bienveillant avec toi-même. Plus tu écoutes ce que te dit ta violence et moins tu la pratiques. »

La violence fait la une de l’actualité depuis que l’actualité existe. Peut-être serait-il temps de s’interroger pour de bon sur ce qui la provoque. En rester à « l’homme est un animal qui doit répondre à ses instincts » étant sans doute un brin trop limité.

Bravo à Et tout le monde s’en fout d’ouvrir la réflexion. Pourvu qu’elle se prolonge partout où les gens ne sont pas trop occupés à se battre pour penser.

