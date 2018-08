SCHIAPPA : ou la victoire des Pédo-Satanistes (Vidéo)

Âmes sensibles et mineurs s’abstenir

SCHIAPPA

Ou la victoire des Pédo-Satanistes

URGENT ! MESSAGE AUX FRANÇAIS !

Je réitère un appel solennel au nom des Français envers nos gardiens de la paix, intègres : Nous demandons votre assistance, ne restez pas les bras croisés, désobéissez de façon organisée au nom de la France et de nos enfants afin d’éviter aux citoyens français d’être tellement à bout qu’ils viendraient à prendre les armes pour protéger eux-mêmes leurs enfants. La pire chose qui puisse arriver à notre pays est la guerre civile alors nous vous demandons de réagir.

Et quand à vous citoyens, vous me demandez souvent « Ok nous sommes réveillés, mais comment pouvons-nous faire ? »

Même si toutes nos institutions sont infestés de pédophiles et pédomans : dans la magistrature, dans la politique, dans le divertissement, dans les services publics, dans la finance et même dans les hauts rangs de la police nationale et de la gendarmerie, chaque corps de métiers compte un nombre impressionnant (mais pour l’instant silencieux !) de personnes qui savent déjà mais qui ont peur de bouger, peur de perdre leur emploi ou de se voir placé en hôpital psychiatrique.

Notre mission en tant que citoyens Français et citoyens du monde, n’est pas de prendre les armes, ne faisons pas cette bêtise, nous devons agir en respectant la loi, nous devons donner toute notre énergie non seulement à prévenir ceux qui ne savent pas, ceux qui pensent encore que tout cela n’est qu’une théorie du complot, leur faire comprendre l’immense gravité de la situation !

Partagez cette vidéo ! Même si vous avez peur de passer pour un guignol face à vos collègues, amis ou famille, Partagez cette vidéo ! Dites que vous savez ! Levez-vous ! Il ne s’agit pas ici de politique, ni de religion ni de couleur de peau ! Il s’agit de la sécurité et du bien-être de nos enfants bordel ! Partagez cette vidéo !

Et pour celles et ceux qui sont déjà réveillés et vous êtes nombreux à faire déjà ce travail d’éveil des consciences : faites des tracts, diffusez les en masse à tous vos contacts, à tous les parents, à tous vos amis !

Nous sommes capables de nous réunir par millions pour voir un ballon sur un terrain de foot, pour une fois, utilisons cette énergie pour une véritable cause parce que même si nos dirigeants tentent de nous enfumer, de nous discréditer, la pire chose qu’il puisse arriver pour eux, c’est que nous oublions nos différence pour nous unir. Ils sont terrifiés à cette idée !

Ne restez pas silencieux, parce que demain il sera trop tard et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas !

Voir notamment l’article (avec nombreuse source) du pédopsychiatre le Dr. Maurice Berger, lanceur d’alerte :

Le Dr. Maurice Berger, lanceur d’alerte pédopsychiatre tire la sonnette d’alarme concernant l’éducation sexuelle à l’école