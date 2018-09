La Norvège entreprend d’énormes travaux d’autoroute à la pointe de la technologie (Vidéo)

La nécessité pour la Norvège de développer une infrastructure innovante va certainement donner le ton au reste du monde pour les décennies à venir.

La Norvège est célèbre pour ses incroyables fjords. Ces formations d’une beauté indicible font de la côte norvégienne l’une des plus photographiées au monde.

Ils en font aussi l’une des côtes les plus difficiles à traverser. Le système actuel de routes et de ferrys permet actuellement de parcourir la route de 1.100 kilomètres de la ville de Kristiansand, au sud de la Norvège, à la pointe nord de Trondheim, en 21 longues heures. Ce parcours comprend pas moins de sept traversées en ferry.

Au fur et à mesure que la nation examinait cette question et comment la résoudre, quelques points lui sont probablement venus à l’esprit : comment rendre le temps de trajet beaucoup plus court (1.100 kilomètres ne devraient pas prendre 21 heures, cela donne une vitesse moyenne d’environ 50km/h), et comment construire une autoroute reliant tous les points nécessaires sans détruire la beauté naturelle du paysage ? Après tout, l’un des attraits de la côte norvégienne est son apparence immaculée.

Une décision a été prise et le pays s’est lancé dans un projet de 47 milliards de dollars pour moderniser et raccourcir la route.

Cette vidéo montre le nouveau projet de l’Autoroute Côtière B1M et comment sa construction pourrait être réalisée.

Time : 7 mn 22

Les innovations techniques proposées ici, telles que les tunnels sous-marins flottants, les pylônes de ponts suspendus ancrés au fond de la mer comme les plates-formes pétrolières océaniques et les ponts suspendus, de loin les plus grands jamais construits sur Terre, sont toutes à l’étude. Les développements réalisés au cours de ce projet changeront le monde de l’ingénierie pour les décennies à venir.

Source :

https://www.theb1m.com/video/norways-47bn-coastal-highway

http://theduran.com/norway-undertakes-massive-technologically-advanced-highway/

https://reseauinternational.net/la-norvege-entreprend-denormes-travaux-dautoroute-a-la-pointe-de-la-technologie/