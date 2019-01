Films d’horreur inspirés de faits réels [Vidéos]

Âmes sensibles et enfants’abstenir

The Haunting of Hill House (pour illustration)

Meurtres, possessions, ou encore apparitions terrifiantes, les films d’horreur ne nous épargnent vraiment rien. Mais le plus effrayant dans tout ça, c’est que, parfois, les scénaristes se sont inspirés de faits réels !

Voici une petite sélection de films d’horreurs que vous ne regarderez pas de la même façon !

Les films d’horreur ont été spécialement créés pour faire peur à ceux qui les regardent, donc il est tout à fait normal d’être effrayé devant un bon film d’épouvante. Pour stimuler le sentiment de peur que pourrait susciter un film d’horreur, les réalisateurs ont recours à de nombreux subterfuges, comme les effets spéciaux, les bandes sonores angoissantes, et des scènes particulièrement macabres. Mais au-delà de tous subterfuges, l’un des meilleurs moyens pour faire en sorte qu’un film d’horreur soit encore plus terrifiant qu’il ne l’est déjà, c’est de faire savoir au public qu’ils ont été inspirés de faits réels.

The Conjuring (2013) / pour illustration

L’exorciste (1973)

« L’exorciste » est un film basé sur un livre qui est lui-même basé sur la vie réelle d’un garçon nommé Roland Doe. Celui-ci avait été possédé par des démons en 1949. Son exorcisme avait été si effrayant qu’il y a eu un certain nombre de livres écrits par des personnes qui ont été témoins de cet acte. Comme dans le film, les divers écrits sur Roland Doe, surnommé Robbie, disent que les mésaventures du jeune garçon avec les démons ont commencé avec une planche de Ouija. Les avis divergent sur le cas du jeune garçon ; certains croyaient réellement en une possession démoniaque, tandis que d’autres affirmaient qu’il était atteint d’une simple psychose et qu’il avait juste besoin d’être soigné médicalement.

Time : 1 mn 42 / The Exorcist – Trailer –(1973) – HQ – ryy79

Les griffes de la nuit (A Nightmare On Elm Street – 1984)

Les réalisateurs de ce film se sont inspirés d’un groupe de réfugiés laotiens morts à cause d’horribles cauchemars. Les rapports médicaux disaient en effet qu’aucun des réfugiés n’avait des blessures physiques ni de maladies capables de provoquer la mort. Ces évènements se sont produits à Los Angeles, et ont fait la une des quotidiens locaux en 1981. Mais ce n’est pas le seul cas enregistré de décès provoqué par des cauchemars. D’autres rapports racontent notamment l’histoire d’une famille cambodgienne qui aurait été décimée dans de circonstances étranges, étant donné qu’aucune des personnes décédées ne présentait de signe de maladie ou de blessure. Dans cette famille, les rapports disent que l’un des garçons refusait de dormir, craignant de faire des cauchemars. Quand celui-ci a finalement succombé à la fatigue et au sommeil, il ne s’est plus jamais réveillé.

Time : 1 mn 39 / Les Griffes de la Nuit (1984) ≈ Bande-Annonce VOSTFR – Cursed Asylum

The Conjuring (2013)

Ed et Lorraine Warren sont des enquêteurs en paranormal qui ont réellement existés. Ed Warren était un ancien policier et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu un démonologue autoproclamé après avoir étudié le sujet par lui-même. Son épouse, Lorraine, a prétendu être une clairvoyante et un médium capable de communiquer avec les démons découverts par Ed. En 1952, Ed et Lorraine ont fondé la New England Society for Psychic Research (Société de recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre), le plus ancien groupe de chasseurs de fantômes de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont rapidement acquis une notoriété en tant qu’enquêteurs paranormaux respectés après leur première enquête sur les hantises d’Amityville.

Time : 2 mn 28 / The Conjuring – Official Main Trailer [HD] – Warner Bros. Pictures

Annabelle (2014)

La poupée Annabelle du film existe réellement, bien que nous ignorions si elle est vraiment hantée, ou si c’est juste une histoire sortie d’une imagination débridée. La vraie poupée Annabelle, qui a une apparence beaucoup moins effrayante que la poupée du film, vit dans une boîte verrouillée au Warren’s Occult Museum. La vraie Annabelle est une poupée classique de Raggedy Ann, avec un aspect terriblement ordinaire, avec des fils rouges en guise de cheveux. Elle pourrait être une poupée comme les autres, sauf qu’il semblerait qu’elle serait l’hôte d’un mauvais esprit. Il est interdit de toucher la vitrine qui abrite Annabelle. Le dernier qui s’y est risqué est décédé dans de tragiques circonstances, juste quelques minutes après sa visite dans le musée.

Time : 2 mn 32 / Annabelle – Official Main Trailer [HD] – Warner Bros. Pictures

L’exorcisme d’Emily Rose (2005)

L’exorcisme d’Emily Rose s’inspire en réalité du cas d’Anneliese Michel, survenu plusieurs décennies auparavant. Anneliese Michel est née le 21 septembre 1952 en Bavière, en Allemagne de l’Ouest. Elle appartenait à une famille de catholiques dévots. Elle vivait avec ses trois sœurs, ainsi que leurs parents. À seize ans, elle a eu une crise épileptique et a été diagnostiquée comme souffrant d’épilepsie du lobe temporal. En juin 1970, elle séjournait dans un hôpital psychiatrique où elle a commencé à prendre des médicaments provoquant des effets secondaires neurologiques graves.

C’est peu de temps après son internat qu’elle a commencé à dire qu’elle voyait des démons. Les médecins ont alors dit qu’elle était schizophrène, et ont commencé à la traiter pour cette maladie. Mais son état empirant de jour en jour, sa famille a fini par faire appel à un prêtre pour pratiquer un exorcisme. Anneliese a vécu 67 exorcismes avant de décéder. Selon toute vraisemblable, Anneliese serait morte de la maladie réelle dont elle souffrait, ainsi que de déshydratation et de malnutrition. D’ailleurs, le prêtre et les parents de la jeune fille ont été condamnés pour homicide involontaire.

Time : 2 mn 26 / The Exorcism Of Emily Rose (2005) Official Trailer 1 – Laura Linney Movie – Movieclips Classic Trailers

Time : 10 mn 20 / Enregistrement et photos de l’exorcisme d’Anneliese Michel – Mondefantastic

Possédée (The Possession – 2012)

L’histoire d’une boîte en bois antique prétendument hantée est antérieure à celle du film et le film s’inspire des récits qui l’entourent. En fait, il y a une histoire très médiatisée d’une boîte associée à des événements étranges. Leslie Gornstein, l’écrivain du Los Angeles Times, avait relaté l’histoire dans un article intitulé « Jinx in a Box ». Publié en juillet 2004, l’article de Gornstein faisait la chronique d’événements étranges liés à un petit meuble en bois ancien qui avait été mis en vente sur eBay. Décrit comme une « boîte à vin juive hantée » par le vendeur, cet objet mystérieux aurait provoqué ses propriétaires des rêves horribles, des apparitions maléfiques, de nombreux problèmes de santé et d’autres phénomènes étranges décrits dans le film.

Time : 2 mn 29 / The Possession Official Trailer #1 (2012) – Horror Movie HD – Movieclips Coming Soon

The Conjuring (2013) / pour illustration

The truth is out there

Article : Dailygeekshow

