Idiocratie : Un Monde où l’Humanité a basculé dans la Stupidité [Vidéos]

La plus dangereuse des maladies de l’esprit

En 1937, Robert Musil (1880 – 1942) était visionnaire lorsqu’il déclarait dans sa conférence sur la bêtise : « On parle beaucoup aujourd’hui d’une crise de confiance de l’humanisme, d’une crise qui menacerait la confiance que l’on a mise en l’homme jusqu’ici ; on pourrait ainsi parler d’une sorte de panique sur le point de succéder à l’assurance où nous étions de pouvoir mener notre barque sous le signe de la liberté et de la raison (…) la bêtise « intelligente » entraîne l’instabilité et la stérilité de la vie de l’esprit. Ce n’est pas une maladie mentale. Ce n’en est pas moins la plus dangereuse des maladies de l’esprit, parce que c’est la vie même qu’elle menace ».

Par un mode de management qui ne laisse pas de place à la singularité et aux ressources des individus, les organisations se privent de compétences essentielles pour continuer de se développer. Comme le dit le réalisateur belge Jacques Sternberg, « Peut-être qu’un jour on découvrira que la bêtise n’est rien d’autre qu’un virus ».

Time : 2 mn 51 / Scène d’intro : Idiocracy FR – Guillaume Hellin

Avec la société de consommation à outrance et surtout du divertissement de masse, on voit en effet un abrutissement général massif de la population, sans même qu’il ne soit question de la reproduction des « plus intelligents »… « Intelligent » ne veut pas dire « éveillé », on peut être « intelligent » et abruti. Mais ce processus est encore réversible – rappelez-vous ce que j’écrivais avant hier : l’espoir fait vivre. Z

Certains prédisent une évolution à l’envers : un monde où l’humanité aurait basculé dans la stupidité, comme le décrit le film Idiocracy…

Idiocratie – Et si l’humanité était en train de basculer dans l’imbécillité ?

Synopsis du film Idiocracy : « La recrue Joe Bauers, l’archétype de l’Américain moyen, est choisi par le Pentagone comme cobaye pour un programme top secret d’hibernation. Oublié, il est réveillé cinq siècles plus tard et découvre une société devenue tellement stupide qu’il est désormais l’homme le plus intelligent de la planète. »

Time : 10 mn 55 / Idiocratie – Et si l’humanité était en train de basculer dans l’imbécillité ? – L’Observateur

Idiocracy est un film comique satirique américain réalisé par Mike Judge, sorti en 2007.

Réalisée par le créateur de Beavis et Butt-Head, cette comédie satirique de science-fiction raconte l’histoire de deux personnes qui, après une hibernation de cinq siècles, se réveillent dans une société dystopique rongée par l’anti-intellectualisme, le mercantilisme et la dégradation de l’environnement. Le film constitue une parodie grinçante d’une société américaine livrée à une baisse généralisée du niveau intellectuel.

Demain tous crétins ? Une évolution à l’envers où l’humanité basculerait dans la stupidité, comme le décrit le film Idiocracy ?

Nous devenons de plus en plus stupides (…) Pesticides, PCB, retardateurs de flammes, cosmétiques, savons anti-bactérien, détergents, plastiques, revêtements anti-adhésif, emballages… la liste des suspects ne cesse de s’allonger. Nous baignons dans une véritable soupe chimique.

Chaque bébé qui naît aujourd’hui aux États-Unis a plus de 100 molécules chimiques mesurables dans le sang. Je ne sais pas comment nous pouvons penser que ça va aller. Le Conseil Américain de l’Industrie de la Chimie a commenté ce chiffre en prétendant que la présence de ces molécules ne signifie pas forcément qu’elles sont dangereuses…

Time : 55 mn 46 / Idiocratie : devenons-nous tous idiots? Documentaire en français – Documentaire histoire

Cocktail toxique : comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau ?

Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de polluants chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des conséquences néfastes sur notre cerveau et sur celui de nos enfants dès leur conception.

Pesticides, plastifiants, désinfectants, retardateurs de flamme, agents tensio-actifs, filtres UV : ces polluants omniprésents contribuent non seulement à la multiplication alarmante des troubles neurologiques et des difficultés d’apprentissage, mais ils pourraient bien, dans un futur plus ou moins proche, être à l’origine d’une baisse globale des performances cognitives chez l’être humain – une première dans l’histoire de l’humanité.

Quelles mesures concrètes prendre, pour aujourd’hui et pour demain, afin que nous tous, adultes, enfants, petits-enfants, nous puissions rester intelligents et en bonne santé ?

Michel Desmurget tire la sonnette d’alarme sur une autre source d’effets délétères sur la santé et le développement cognitif, en particulier chez les enfants : TV Lobotomie…

Time : 1 hr 27 mn / TV Lobotomie Michel Desmurget – 24 live 24

Pour les spécialistes, tel Michel Desmurget, il n’y a plus de doute : la télévision est un fléau. Elle exerce une influence profondément négative sur le développement intellectuel, les résultats scolaires, le langage, l’attention, l’imagination, la créativité, la violence, le sommeil, le tabagisme, l’alcoolisme, la sexualité, l’image du corps, le comportement alimentaire, l’obésité et l’espérance de vie.

Michel Desmurget est un chercheur français spécialisé en neurosciences cognitives. Il a rédigé un ouvrage, « TV Lobotomie – la vérité scientifique sur les effets de la télévision » (publié en 2011), qui dénonce les effets délétères de la télévision sur la santé et le développement cognitif, en particulier chez l’enfant.

Bonus : Détournement satirique du film « La Guerre des Mondes » (1953)

Time : 1 mn 04 / Le Détecteur de gros cons – MOZINOR

Cela devrait nous porter à la réflexion sur les conséquences psychosociales présentes et à venir

