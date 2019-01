USA | US Army : la DARPA développe une intelligence artificielle anticiper les événements mondiaux

Pour illustration

Une intelligence artificielle susceptible de comprendre le monde ? La DARPA, une agence de recherche de l’armée américaine à annoncer en ce début d’année le développement d’un outil pouvant permettre de prévoir certains événements dans le monde entier. Cette Intelligence artificielle viendra en appui au service de renseignement américain.

Jusqu’où l’armée américaine étendra-t-elle la surveillance globale ?

Son agence de recherche, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), a annoncé le 4 janvier se lancer dans le développement d’une intelligence artificielle (IA) capable d’analyser les quantités astronomiques de data générée quotidiennement sur le Web, d’y déceler des tendances… et qui sait, de prédire à terme certains événements.

La DARPA, à qui l’on doit notamment la création d’Arpanet, un des ancêtres d’Internet, en 1969, avait déclaré en septembre 2018 investir deux milliards de dollars dans la recherche sur l’intelligence artificielle. Son nouveau programme, KAIROS (Knowledge-directed Artificial Intelligence Reasoning Over Schemas), concrétise ses ambitions. Et devrait donner un sérieux coup de pouce aux services de renseignement américains.

« Une compréhension rapide des événements mondiaux est cruciale pour la sécurité nationale. », justifie l’agence sur son site. « Des changements notables affectant l’environnement ou la société peuvent avoir des conséquences importantes en elles-mêmes, ou s’insérer dans des relations de causalité générant des impacts plus considérables ».

Cette image décrit les deux étapes du programme KAIROS.

La première étape consistera à créer une bibliothèque de schémas à partir de gros volumes de données en détectant, en classant et en regroupant des sous-événements basés sur l’inférence linguistique et le raisonnement fondé sur le sens commun.

La deuxième étape consistera à appliquer ces schémas à de nouvelles informations afin de découvrir et d’extraire des événements complexes, ainsi que les relations entre elles, afin de contribuer à la construction et à l’extension d’une base de connaissances.

Organiser le monde en schémas

L’IA apprenante de la DARPA devrait détecter des connexions entre différents événements au premier abord éloignés pour rendre apparents des schémas (ou patterns), qui pourront plus tard être identifiés dans d’autres contextes. Un fonctionnement qui s’inspire de notre manière d’appréhender la réalité en l’organisant autour d’unités narratives très simples.

Un tour au supermarché, par exemple, implique une série d’actions (se rendre au magasin, choisir un produit, l’amener à la caisse, le payer…), associées à d’autres schémas réduits (comme choisir un produit) ou plus grands (offrir un cadeau à quelqu’un, faire à manger). Cette intelligence artificielle pourrait appliquer cette méthode à des chaînes de causalité bien plus complexes.

Elle devra pour cela, dans un premier temps, ingérer des quantités massives de données (issues entre autres de livres et d’actualités) dans le but de se constituer son répertoire de patterns. Certains seront simples et concrets, d’autres plus larges et plus difficiles à saisir, comme le racisme et les inégalités sociales. L’IA devrait ensuite, toujours selon l’agence américaine, être en mesure d’analyser les données issues des médias et des réseaux sociaux, afin de repérer des tendances politiques et d’anticiper d’éventuelles catastrophes, crises financières ou attaques terroristes.

Capture d’écran : D. Serena Kogan – Cyberdyne – Skynet -Terminator Salvation (2009)

Vers une IA « explicable »

Si elle y parvient, l’agence militaire américaine pourrait contribuer à rendre nos intelligences artificielles plus transparentes. Toujours plus à même d’apprendre et d’agir par elles-mêmes, celles-ci sont pour l’heure incapables d’expliquer leurs décisions… ce qui rend difficile leur évaluation en termes de performance et d’éthique.

Le développement d’une « IA explicable (explainable artificial intelligence) pourrait bien changer la donne. « Les nouveaux systèmes de machine learning auront la capacité d’expliquer leur raisonnement, de préciser leurs forces et leurs faiblesses, et de fournir des indications sur leurs comportements futurs. », lit-on sur une page du site de la DARPA consacrée à ce sujet.

Géopolitique de l’IA

En Europe aussi, l’intelligence artificielle devient un atout stratégique. Le 8 janvier, la France s’est offert un nouveau superordinateur à 25 millions d’euros dédié à la recherche en IA. D’une puissance de calcul de 14 pétaflops (soit 14 millions de milliards d’opérations par seconde), il a pour objet d’assurer à l’Hexagone une position stratégique dans le domaine et l’affranchir d’une dépendance envers la Chine et les États-Unis.

Le 10 janvier, l’Union européenne a annoncé investir 20 millions d’euros dans l’élaboration d’une plateforme d’intelligence artificielle à la demande, opérationnelle courant 2019. Le projet, baptisé « AI4EU », sera coordonné par Thales et réunira 79 partenaires issus de 21 pays.

Son objectif : favoriser le partage et l’utilisation de l’IA aussi bien dans la robotique, la santé, les médias, l’agriculture et la cybersécurité.

De quoi devancer les ambitions de la DARPA ?

Image tirée du film Wargames (1983) dans lequel un jeune homme utilise un système informatique et manque de déclencher une guerre mondiale

