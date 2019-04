Les légendes du cinéma : Angel Heather

Angel Heather (1909-1986)

Heather Angel naît le 9 février 1909 à Oxford, en Angleterre.

Pin-up hollywoodienne, elle rencontra un peu de succès lors de ses apparitions au cinéma. Elle débuta sa carrière au cinéma en 1931 dans le film « City Of Song » avec Jan Kipeura.

Elle tourne dans un grand nombre de films, principalement comme second rôle, voire figurante comme dans « Frail Women » (1932), « Mr Bill The Conqueraror » (1932), « Orient Express » (1934) avec Norma Foster, « Mystery Of Edwin Drood » (1935), « It Happened In New York » (1935), « The Bold Caballero » (1936) ou encore « The Duke Comes Back » (1937).

Le film « Orgueil Et Préjugés » (1937) avec Greer Garson, Laurence Olivier, Edna May Oliver, Mary Boland, Maureen O’Sullivan ou encore Ann Ruthford lui permet enfin de se faire remarquer grâce à son rôle de Kitty Bennett. Bien que ce rôle ne soit que de second plan, sa prestation est si convaincante qu’elle peut enfin recevoir des propositions plus intéressantes des firmes qui l’emploient sans pour autant décrocher de premier rôle.

Cependant, Heather n’en profitera pas longtemps puisqu’en 1948 elle quitte le cinéma. Elle jouera néanmoins dans « Soupçons » (1941) d’Alfred Hitchcock avec Cary Grant et Joan Fontaine, « Time To Kill » (1942), « Lifeboat » (1944) d’Alfred Hitchcock avec Tallulah Bankhead, « Three Sisters Of The Moors » (1944) avec Molly Lamont ou encore « The Saxon Charm » avec Robert Montgomery, Susan Hayward, John Payne et Audrey Totter.

Lassée de n’être considérée que comme une « actrice décorative », Heather se tourne vers le petit écran où elle obtiendra un succès qu’elle mérite. Elle jouera différents rôles dans plus d’une dizaine de séries télévisées sans compter les émissions où elle est cordialement invitée.

Sa dernière apparition était en 1979 dans la sitcom « Backstairs at the White House ».

Au cours de sa vie, elle se maria à 3 reprises et n’eut aucun enfant :

L’acteur Henry Wilcoxon (1905-1984) de 19?? Jusqu’en 19??

L’acteur Ralph Forbes (1896-1951) du 29 août 1934 jusqu’au 18 juillet

Le réalisateur Robert B. Sinclair (1905-1970) du 15 avril 1944 jusqu’à son assassinat le 4 janvier 1970.

Heather est décédée des suites d’un cancer le 13 décembre 1986 à Santa Barbara, en Californie.

