Time : 40 mn 57

L’inavouable composition des vaccins

Dr Marc Vercoutère

Pertinente et instructive intervention du docteur Marc Vercoutère au sujet de la nocivité des vaccins et de leurs compositions chimiques.

Il est très intéressant et important de connaître la composition des vaccins à quelques mois du passage à l’obligation vaccinale contre 11 maladies. D’autant que ces propos sont tenus par un médecin expérimenté et non par un quelconque internaute.

Le Dr Marc Vercoutère est notamment monté au créneau en 2009 lors de l’imposture d’une ministre surnommée à l’époque « Porcine Bachelot » – en rapport à la grippe porcine – Imposture qui visait à vacciner à tout-va les populations contre la grippe H1N1 avec des vaccins très douteux… La campagne/propagande gouvernementale de vaccination massive était alors tombée à l’eau grâce à la mobilisation citoyenne et à la circulation de l’information.

Pour que nos enfants ne soient pas les vaches à lait des laboratoires pharmaceutiques.

Source :

http://www.infovaccin.fr/composants.html

https://www.info-vaccination.be/?La-composition-des-vaccins-Dr-Jean-PILETTE

http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/les-vaccins-parlons-en-opus-3-dr-52878

