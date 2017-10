Résumé SOTT – Septembre 2017 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 41 s [Mont Shinmoedake – Japon]

Septembre 2017

Conditions météorologiques extrêmes

Septembre était encore un mois extrêmement violent du point de vue des changements et conditions météorologiques.

Une série d’éruptions solaires de classe X semblent avoir été les signes avant-coureurs de phénomènes naturels sans précédent, tant en quantité qu’en intensité.

Deux tremblements de terre historiques ont frappé le Mexique, causant plus de 300 morts, détruisant des centaines de bâtiments et en endommageant des milliers d’autres.

La saison des ouragans de l’Atlantique de 2017 fait partie des 10 plus actifs de l’histoire, et ce n’est pas encore fini. Jusqu’ici, le véritable choc était trois ouragans en même temps, dont deux, Irma & Maria, ont détruit les Caraïbes et le centre de la Floride.

La neige et le froid inhabituels ont également frappé le nord de l’Europe et les États du nord des États-Unis en septembre, alors que la grêle surdimensionnée, les fortes pluies et les inondations ont également frappé l’Europe, l’Asie du Sud et l’Afrique.

Le son de mystérieuses trompettes (Hum) fut entendu dans le ciel iranien (1).

Feu – Californie

Japon : le mont Shinmoedake entre en éruption

Les autorités locales ont ordonné aux habitants de ne pas s’approcher du volcan de 1 420 mètres d’altitude environ, entré en activité mercredi à 05H34 du matin heure japonaise (mardi 20H34 GMT).

Le mont Shinmoedake, un volcan de l’île de Kyushu (sud du Japon), est entré en éruption mercredi pour la première fois depuis six ans et ses riverains ont été mis en garde après qu’il eut craché un long nuage de cendres

L’agence météorologique du pays a notamment prévenu du risque d’explosion de vitres en raison de violents souffles d’airs causés par l’éruption. Les cendres se sont déjà répandues jusqu’à 2 kilomètres autour du cratère, et leur panache « a atteint une hauteur de 300 mètres quand le volcan est entré en éruption », selon un responsable de l’agence météorologique interrogé par l’AFP. L’éruption va continuer et « devenir plus active », a-t-il prévenu.

Les autorités avaient anticipé l’éruption après avoir détecté 90 secousses sismiques le 5 octobre à proximité du volcan, apparu au cinéma dans le James Bond « On ne vit que deux fois » (1967).

Situé en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, l’archipel nippon est régulièrement secoué par des tremblements de terre et des éruptions, parfois mortelles, de ses nombreux volcans.

Le 27 septembre 2014, l’éruption surprise du Mont Ontake, dans la préfecture de Nagano (centre), avait été la plus meurtrière depuis près de 90 ans. Une soixantaine de personnes étaient mortes dans cette zone prisée des randonneurs et connue pour ses spectaculaires couleurs d’automne.

Mont Ontake – Japon – 2014

