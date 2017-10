Time : 10 mn 38

Des eaux en bouteilles radioactives

Selon les analyses de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire menées sur 75 eaux de source et 67 eaux minérales, certaines bouteilles (dont des marques soi-disant adaptées aux bébés) dépasseraient les limites de la radioactivité.

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a voulu étudier la qualité des eaux en bouteilles produites en France. Sur les 75 eaux de source analysées, 14 dépassaient les 0,1 becquerel par litre, unité de mesure de la radioactivité. Et sur les 67 eaux minérales, 20 n’étaient pas non plus conformes à ce niveau. Parmi elles, 6 étaient au-dessus de la dose totale indicative de 0,1 millisievert par an (dose efficace résultant de l’ingestion de radionucléides présents dans l’eau durant une année de consommation). A noter que parmi les eaux testées non conformes, certaines affichent la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons et la préparation des biberons« .

Les eaux en bouteilles qui s’affichent pour nourrissons mais ne leur conviennent pas :

-. Eau de source : Ondine plate, source Saint-Benoît, produite en région Centre dans le Loiret

-. Eaux minérales : Chambon, produite en région Centre dans le Loiret et Ogeu source du Roy, produite en Aquitaine dans les Pyrénées-Atlantiques.

Les eaux minérales au-dessus de 0,1 mSv/an :

– Vichy Saint-Yorre, produite en Auvergne dans l’Allier

– L’Incomparable, produite en Rhône-Alpes en Ardèche

– Parot, produite en Rhône-Alpes dans la Loire

– Puits Saint-Georges, produite en Rhône-Alpes dans la Loire

– Châteldon, produite en Auvergne dans le Puy-de-Dôme

– Nessel, produite en Alsace dans le Haut-Rhin



Une eau de source atteint cette valeur de 0,1 mSv/an, sans toutefois la dépasser, il s’agit de la marque Cristaline source Saint-Martin, produite en Dordogne.

Malgré ces résultats, la Direction générale de la santé et l’Autorité de sûreté nucléaire se veulent rassurantes : « La qualité radiologique des eaux en bouteilles produites en France est globalement satisfaisante […]. L’exposition aux rayonnements ionisants résultant de la consommation de ces eaux est minime ».

Il n’y aurait donc pas de quoi s’inquiéter… Tout comme pour le nuage radioactif de l’incident de Tchernobyl qui s’était miraculeusement arrêté à la frontière (1).

Vous reprendrez bien un petit verre

Histoire du radium

Il comporte 88 protons et possède plusieurs isotopes dont le principal, le Radium-226, est un émetteur alpha et gamma de 1600 ans de période.

On trouve des traces de Radium-226 dans les minerais d’uranium, à raison d’un atome pour 3 millions. Il fait partie de la descendance radioactive de l’uranium-238 dont il est le cinquième descendant. Le Radium-226 se transforme, à son tour, en un gaz rare radioactif, le Radon-222 dont la période est de 3,8 jours.

Le radium fut l’objet dans les années 1920 d’un véritable engouement. Alors qu’aujourd’hui on surestime les dangers de la radioactivité, à l’époque on n’en mesurait pas encore les risques.

L’une des premières utilisations du radium fut de rendre lumineux des chiffres sur les cadrans de pendules, réveils et boussoles. Le radium était utilisé à l’état de traces dans des peintures. En 1924, un dentiste new-yorkais, surpris de diagnostiquer des cancers de la mâchoire chez de nombreuses jeunes filles et femmes s’aperçut que ses patientes, dont le travail consistait à peindre des chiffres lumineux sur des cadrans, léchaient la pointe de leur pinceau. Mise au courant, Marie Curie comprit vite les relations de cause à effet, ce qui conduisit à l’abandon de cette pratique.

Le radium a connu un fort engouement après sa découverte au début du 20ème siècle par Marie Curie, en particulier après la mise en évidence de ses ‘vertus thérapeutiques’. Des crèmes rajeunissantes (Tho-Radia44) aux cigarettes, des sodas atomiques aux poudres de riz, dentifrices ou sels de bains, talc pour bébé, des fontaines à radium (le Revigator (en) pour boire de l’eau radioactive).

Le radium est utilisé un peu partout avant d’être interdit en 1937 pour les utilisations non médicales, plusieurs décès ayant été observés à l’institut du Radium de Londres consacré aux applications médicales.

Le radium est si cher qu’il est incorporé en quantité infime, comme le confirme le certificat d’analyse du Laboratoire de recherches scientifiques de Colombes en date du 18 juillet 1932 sur la crème Tho-Radia qui contient « 0,233 microgramme de bromure de radium (RaBr2, H20) [ce qui correspond à environ 4500 Bq] pour 100 grammes de crème ».

Le radium a été longtemps utilisé en radiothérapie. Il a été officiellement abandonné en 1976 pour raisons de radioprotection et remplacé par l’Iridium-192 et le Césium-137.

La médecine s’empara du radium et en fit un outil de la lutte contre le cancer. Vanté pour ses bienfaits, le radium devint source de jouvence pour le public et source de profits pour les industriels.

Il faudra du temps pour admettre le danger de ses rayonnements et interdire son usage.

Ah ! La Belle époque !

Note :

1-. En 1986, la France apprenait que le nuage de Tchernobyl s’était arrêté à la frontière… C’est Sarkozy, alors délégué interministériel pour les énergies et le nucléaire dans le gouvernement Chirac, qui s’est chargé d’orchestrer cet énorme mensonge.