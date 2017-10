Time : 8 mn 56

Time : 14 mn 59

Time : 2 h 06

11 septembre 2001

Missing Links

Découvrez la vérité définitive sur le 11 septembre et découvrez pourquoi même les reportages les plus populaires sur le sujet n’ont pas réussi à répondre aux preuves présentées de manière exhaustive dans cette vidéo.

Les faits montreront clairement que le soi-disant mouvement de « vérité » du 11 septembre a été infiltré et est finalement contrôlé par le même groupe criminel qui a orchestré les attaques.

Comme ils disent, « Si vous voulez contrôler la dissidence vous conduisez la dissidence ».

S’appuyant sur des preuves provenant du FBI, de la CIA, de la NSA, des services de renseignements des forces armées américaines, des agences de renseignement étrangères, des agences locales d’application de la loi et des enquêteurs indépendants, Missing Links est là où aucune vidéo n’a osé.

L’impact négatif d’Israël sur l’Amérique et d’autres pays :

-. Le 11 septembre.

-. Le vol de secrets d’État.

-. L’attaque contre l’USS Liberty.

-. L’assassinat du Folke Bernadotte.

-. Attaque terroriste contre l’Hôtel King David.

-. Le contrôle des politiques US sur le Moyen-Orient,

…et bien plus encore.

L’ancien président de la République italienne, Francesco Cossiga

L’ancien président de la République italienne, Francesco Cossiga, est connu pour son franc-parler. Dans une déclaration laconique, il a proclamé que « le roi est nu » : selon lui, comme tous les dirigeants occidentaux le savent, mais comme aucun ne le dit, ce sont les services US et israéliens qui ont perpétré les attentats du 11 septembre 2001.

Le quotidien italien de grande réputation Corriere Della Sera publia dans sa version en ligne sur Internet du 30 novembre 2007 la prise de position de l’ancien chef d’Etat italien Francesco Cossiga, selon laquelle le fait que les « attaques » du 11 septembre 2001 sur les tours du World Trade Center à New York ont été mises en scène par les services secrets américains et du Proche-Orient, était et est connu de tous les services secrets dans le monde.

Cossiga fut, de 1983 jusqu’à son élection comme Président de la République, président du Sénat italien. Il passait pour honnête et incorruptible, cela pendant toute la période de ses mandats jusqu’en 1992, ce qui lui valut le respect, même de ses opposants politiques. Il fut contraint de se retirer parce qu’il avait provoqué l’hostilité de l’Establishment politique et de l’OTAN en rendant publique l’existence de l’« Opération Gladio » et son rôle dans cette organisation. Les révélations de Cossiga avaient provoqué une enquête parlementaire en 2000 sur les activités de Gladio en Italie. Il en ressortit que les services secrets américains et de l’OTAN avaient mené des activités de terreur « sous faux drapeaux », causant de nombreuses victimes parmi la population civile. L’objectif fut alors de ­mettre sur le dos de groupes de gauche les actes de terreur, afin d’exciter la colère contre les communistes et de pouvoir exiger plus de moyens de la part de l’Etat.

Cossiga commente la plus grande duperie de l’histoire envers les populations du monde, toujours selon l’article du Corriere Della Sera, ainsi : « On nous fait croire que Ben Laden aurait avoué l’attaque du 11 septembre 2001 sur les deux tours à New York – alors qu’en fait les services secrets américains et européens savent parfaitement que cette attaque désastreuse fut planifiée et exécutée par la CIA et le Mossad, dans le but d’accuser les pays arabes de terrorisme et de pouvoir ainsi attaquer l’Irak et l’Afghanistan. »

Cossiga avait déjà en 2001 mis en doute la théorie officielle de complot, propagée par l’administration Bush, et mis l’accent sur le fait que l’attaque n’aurait pu avoir lieu sans l’infiltration du personnel des systèmes radar et de la sécurité aérienne américains. Les spécialistes de la construction mettent le doigt sur le fait que la symétrie et la chronologie de l’effondrement des tours n’a pu avoir lieu qu’à l’aide d’explosifs, l’incendie ne pouvant pas être à l’origine de ce drame.

Il est remarquable que ce journal très apprécié cite actuellement les dires de ce chef d’Etat hautement respecté ; cela enlève toute crédibilité à la prétention qu’il s’agit d’exagérations d’une théorie de complot. Il semble qu’on veuille plus fermement attirer l’attention des politiciens de haut niveau en Europe sur le fait que rien ne peut justifier leur soumission envers les Etats-Unis, en ce qui concerne les massacres de populations et les guerres d’agression, y compris la prétendue « Opération liberté immuable » (« Operation Enduring Freedom ») et qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité – avec toutes ses conséquences personnelles, comme l’avaient montré les procès de Nuremberg.

« Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. »

George Orwell (1903 – 1950), écrivain et journaliste anglais

George Orwell : Nom de plume d’Eric Arthur Blair

Auteur du best-seller : 1984

« Le monde est dangereux à vivre. Non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. »

Albert Einstein (1879 – 1955), physicien théoricien

Cui bono ?

Source :

http://www.voltairenet.org/article153878.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_l%27hôtel_King_David

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/etonnantes-declarations-de-l-32957

Version originale de la vidéo ‘Missing Links’ :

https://www.youtube.com/watch?v=3qFa9_JjlYc

Pour de plus amples informations :

Israël et le 11 Septembre : le grand tabou

USS Liberty : Le jour où Israël attaqua les États-Unis

Le 17 septembre 1948, assassinat du Comte Folke Bernadotte

La version officielle des attentats du 11 Septembre 2001 expliquée en 5 minutes

Un employé du NIST témoigne : La version officielle du 11 septembre n’est pas convaincante

La photo de Ben Laden mort était un photomontage extrait d’une image du film « Black Hawk Down » de Ridley Scott

Interview de Richard Gage, fondateur de l’association de « Architectes et Ingénieurs pour la Vérité sur le 11-9 », sur la chaîne C-SPAN (VOSTFR)

Rapports PDF :

Le Grand Bluff

Veterans Today 11.09.01

41 citoyens americains…

58 % des français doutent…

Pour en finir avec le 11 septembre…

Après le déchainement de mensonges

11 septembre 2001, les zones d’ombres

Le terrorisme international n’existe pas !

Lettre de Richard GAGE au Congrès Wexler

11 septembre expliqué aux négateurs de la réalité

Plus de 250 Professeurs et Universitaires… – 11.09.01

Pourquoi trois gratte-ciels se sont effondrés le 11.09.2001

Rapport scientifique sur les nano-thermites retrouvées du WTC

Plus de 100 Professionnels des médias remettent en cause… – 11.09.01

110 militaires américains de haut rang remettent en question le 11.09.01

Près de 500 Architectes & Ingénieurs remettent en cause… – 11.09.01

Attentats du 11 septembre – au-delà de la nécessité, la légitimité du doute…

Plus de 100 Hauts fonctionnaires & Politiciens remettent en cause… – 11.09.01

Plus de 200 Survivants & Proches des victimes remettent en cause… – 11.09.01

Plus de 100 Pilotes & Professionnels de l’aviation remettent en cause… – 11.09.01

Le principal parti d_opposition japonais remet en cause la version officielle du 11 Septembre 2001