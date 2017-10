AMAP : La carte interactive pour les localiser près de chez vous

Time : 1 mn 51

Qu’est-ce qu’une AMAP ?

Une association pour le maintien d’une agriculture paysanne ou une association pour le maintien d’une agriculture de proximité (AMAP) est, en France, un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une exploitation locale (généralement une ferme), débouchant sur un partage de récolte régulier (le plus souvent hebdomadaire) composée des produits de la ferme. L’AMAP est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui paient à l’avance la totalité de leur consommation sur une période définie. Ce système fonctionne donc sur le principe de la confiance et de la responsabilité du consommateur ; il représente une forme de circuit court de distribution.

Le terme « AMAP » est enregistré depuis mi-2003 à l’INPI en tant que marque française par l’association Alliance Provence. L’usage de la marque passe par l’engagement du respect de la charte des AMAP inspirée de la Charte de l’agriculture paysanne, éditée en mai 2003 par cette même association. En 2014, la Charte des AMAP est ré-actualisée, à la suite d’un chantier et d’une réflexion participative inter-régionale coordonnée par le Mouvement Inter-Régional des AMAP (MIRAMAP).

Principes

Une AMAP est :

-. Pour le consommateur, des aliments frais, de saison, souvent biologiques, produits à partir de variétés végétales ou races animales de terroir ou anciennes.

-. Un prix équitable pour les deux partenaires.

Une telle association est considérée comme participant de l’économie solidaire, selon les critères suivants :

-. Un lien direct, sans intermédiaire, entre le producteur et le consommateur ;

-. Les consommateurs s’engagent à l’avance, pour une saison de production.

-. Ils partagent les aléas climatiques qui peuvent modifier à la baisse, la quantité de produits calculée et planifiée par le producteur.

-. Le prix du panier est calculé en fonction des coûts de productions et non pas au poids de la marchandise.

Le fermier amortit les aléas de l’économie de marché (il a une vision sur plusieurs mois) et garde une indépendance par rapport au système de grande distribution ; quant aux consommateurs, ils peuvent directement suivre et influencer le mode de culture (souvent biologique ou biodynamique ou agriculture durable).

Les AMAP ont également les ambitions suivantes :

-. Favoriser un dialogue social autour de la sécurité alimentaire et du goût.

-. Respecter la biodiversité.

-. Mieux gérer le foncier et maintenir des terres fertiles.

-. Agir pour l’emploi, par l’installation de nouveaux jeunes agriculteurs.

-. Instaurer des animations sur la ferme, en favorisant le volet pédagogique sur la nature et l’environnement.

-. Contribuer à réduire la consommation énergétique en utilisant des légumes produits à côté de son domicile.

-. Ré-impliquer le consommateur dans ses choix de consommation.

Fonctionnement

Le partenariat est assuré par un comité de bénévoles qui participe au fonctionnement de l’AMAP.

Ses fonctions sont d’assurer le lien avec le producteur pour la communication et l’information, de rechercher d’autres consommateurs, de prendre les inscriptions, d’organiser la distribution, etc.

Producteur et consommateurs sont liés par un contrat dans lequel l’agriculteur s’engage à fournir aux consommateurs un panier par semaine de produits à un prix équitable défini en toute transparence, tandis que les consommateurs s’engagent, en toute connaissance des diverses contraintes, à effectuer à tour de rôle une permanence à l’accueil de la distribution, voire à effectuer ponctuellement sur l’exploitation des tâches en groupe (désherbage, récoltes…).

Historique

Un des exemples le plus ancien du concept a émergé dans les années 1960 au Japon. À l’époque, des mères de familles japonaises s’inquiètent de voir l’agriculture s’industrialiser avec un recours massif aux produits chimiques (en 1957, les premières victimes de Minamata, empoisonnées au mercure, sont déclarées). Ces mères fondent alors en 1965 les premiers teikei (提携, signifiant en japonais « coopération ou collaboration ») qui concernent d’abord des coopératives laitières. Le principe de fonctionnement est le suivant : en échange de l’achat par souscription de la récolte du paysan, ce dernier s’engage à fournir des aliments cultivés sans produits chimiques.

La carte interactive pour les localiser près de chez vous

Cet annuaire recense, sur une seule carte, plusieurs centaines d’associations d’agriculteurs paysans, pour acheter directement auprès du producteur !

Après la carte interactive pour acheter directement chez le producteur, et la carte interactive des supermarchés coopératifs, voici la carte des AMAPs de France.

Une AMAP permet aux consommateurs d’acheter des produits diversifiés, locaux et de qualité (souvent plus bio que bio) à un prix raisonnable, et permet aux producteurs de s’assurer de la vente de l’intégralité de leur production, tout au long de la saison, quel que soit leur rendement et à un prix raisonnable (notamment en supprimant le gâchis et les intermédiaires), par un système d’abonnement saisonnier.

Mais la difficulté du local est justement dans la mise en relation des consommateurs et des producteurs. Ce n’est pas toujours évident de savoir où trouver les producteurs de nos régions.

C’est précisément la problématique à laquelle a pensé le site reseau-amap.fr, en créant son annuaire géolocalisé des AMAPs de France.

Choisissez votre région, votre département, et la carte vous indique l’emplacement des AMAPs les plus proches de chez vous ! Pour accéder à la carte, cliquez-ici. Et si votre AMAP n’est pas sur la carte, vous pouvez les inscrire en vous rendant sur cette page !

Grâce à cet outil, consommer local et soutenir l’agriculture de proximité devient un vrai jeu d’enfants !

