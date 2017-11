Time : 2 mn 56

Synopsis :

Vie privée en danger : pourquoi nous sommes tous concernés – Est-il possible de rentrer chez nous, d’écouter nos conversations et de s’immiscer dans notre intimité sans y être invité ? Nous avons découvert qu’il suffit pour cela d’une simple connexion Internet. Ordinateur, téléphone portable, réseaux sociaux et même cartes bancaires : désormais nous sommes en permanence connectés les uns aux autres. Mais nos informations personnelles sont-elles réellement bien protégées ? Pas si sûr…

Chaque semaine, de nouveaux scandales éclatent comme, par exemple, le vol, il y a quelques jours, de milliers de photos intimes de stars américaines. Et cela nous concerne tous : « phishing », vol d’identité, harcèlement numérique, vols de compte bancaire : chaque seconde, 17 personnes sont victimes de cyber-escroqueries à travers le monde. Car Internet a créé une nouvelle génération d’escrocs 2.0. Leur butin s’élèverait l’année dernière à 400 milliards de dollars. Un chiffre en constante augmentation. Nous avons découvert les failles des nouvelles cartes bancaires NFC, sans contact. Désormais, les pickpockets n’ont plus besoin de mettre la main dans votre sac pour voler votre argent.

Nous allons vous raconter l’histoire de différentes victimes françaises. Celle de Laetitia, en proie au cyber-harcèlement, qui a failli mettre fin à ses jours. Stéphane, lui, pensait avoir rencontré l’amour sur la toile ; il était en fait entre les mains de brouteurs de Côte d’Ivoire. Nous avons remonté leurs traces à Abidjan.

Nous nous sommes également rendus en Roumanie dans une ville hors du commun que le FBI a surnommée Hacker-ville. Là-bas, une grande partie de la population vivrait des cyber-escroqueries. Certains escrocs ont accepté de nous rencontrer ; d’autres après avoir été arrêtés par les forces de l’ordre ont décidé de mettre leur génie informatique au service de la société.

Enfin, vous découvrirez que pour protéger leurs ados des dangers du web, des parents ont trouvé une solution radicale. Christophe est un papa espion : il contrôle les moindres faits et gestes de ses trois enfants. Grâce à une panoplie de logiciels et d’applications, il a accès à l’intégralité du contenu de leur téléphone et ordinateur.

Internet est sans aucun doute la principale révolution de ces trente dernières années mais c’est peut-être aussi la fin de la vie privée.

Source :

Documentaire full HD – 1 h 59 mn en streaming

http://www.videos-streaming.eu/Zone-interdite-Vie-prive-en-danger-pourquoi-nous-sommes-tous-concernes.htm