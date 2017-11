Time : 1 mn 12

L’armée syrienne trouve des entrepôts d’ISIS remplis d’armes létales américaines

Armes de Daesh

Selon une source militaire syrienne, il y avait beaucoup d’armes fabriquées par les États-Unis et d’équipements militaires fabriqués en Europe occidentale et en Israël. Outre les fusils automatiques M-16, il y avait des systèmes de missiles antichars TOW et des canons de 155 mm américains.

« Il y avait aussi des Hummers, qui étaient soit utilisés pour transporter des gens, soit remplis de bombes à l’intérieur prêtes à exploser. Des avions de reconnaissance israéliens et une combinaison de protection israélienne moderne pour le travail des sapeurs ont également été retrouvés. », a déclaré la source à Spoutnik Arabic.

La source a également indiqué que des technologies de reconnaissance aérienne et terrestre, des communications par satellite et des sacs contenant des explosifs C-4 ont également été découverts à l’intérieur de ces entrepôts.

Il y avait aussi des boîtes avec des munitions et des armes entreposées dans les abris souterrains, tandis que les chars et les voitures étaient couverts d’un filet de camouflage pour se protéger contre les attaques aériennes russes et syriennes.

Le site web Inside Syria Media Center a cité le général de brigade syrien Ali al-Ali, qui a déclaré que les États-Unis avaient livré illégalement au moins 1 500 camions munis d’armes et de matériel militaire à des terroristes en Syrie entre le 5 juin et le 15 septembre de cette année.

« Bien que Washington ait déclaré que ces armes étaient destinées aux alliés américains, elles sont toujours tombées entre les mains de terroristes. », a déclaré le général.

Entrepôt d’armes de Daesh

Selon le site, le pistolet autrichien Glock 19 est l’arme la plus populaire parmi les militants de Daesh. En 2014, les terroristes ont posté des vidéos d’exécution dans lesquelles ces pistolets ont été utilisés.

Plus tard, on a découvert que ces pistolets avaient été livrés aux forces de l’ordre irakiennes en 2003-2004.

Armes de Daesh

Selon le général de brigade, les fusils d’assaut M-16 sont devenus un symbole de crise en Syrie. L’armée syrienne a trouvé à maintes reprises des boîtes contenant des armes portant la mention « US Property » (Propriété US). Par conséquent, les affirmations suggérant qu’il s’agissait de copies chinoises sont probablement incorrectes.

Armes de Daesh

En outre, l’armée syrienne a trouvé à plusieurs reprises le fusil automatique léger FN FAL, qui est une arme utilisée par l’OTAN. Ce fusil est équipé d’une lunette de visée sniper et est généralement utilisé dans les quartiers urbains.

De plus, les terroristes de Daesh ont également utilisé le pistolet mitrailleur MP5 de Heckler & Koch, populaire auprès des forces de l’ordre américaines et européennes.

Made in USA

Le gouvernement américain et ses services de renseignements et agences de renseignements militaires soutiennent ISIS.

Ils le font depuis beaucoup d’années.

Un hélicoptère Apache des États-Unis avait escorté un convoi d’environ 200 Toyota Hilux de Daesh en Syrie

