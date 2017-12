Time : 1 mn 55

Time : 1 h 56 mn

Le côté obscur de Wikipédia

Dans son documentaire le plus récent « Le côté obscur de Wikipédia », qui est sorti fin octobre 2015, le cinéaste Markus Fiedler remet en question l’impartialité et le sérieux de Wikipédia, qui se prétend une encyclopédie libre, et tout le monde est censé pouvoir contribuer à améliorer son contenu. Mais si on essaie de corriger le contenu incorrect d’un article concernant la politique actuelle ou l’actualité, Fiedler dit qu’il arrive très souvent que le compte d’utilisateur est bloqué avec des justifications cousues de fil blanc.

Il y a également une diffamation ciblée des personnes qui s’occupent de manière critique des sujets sensibles et qui par exemple se positionnent contre la guerre ou la géopolitique de l’OTAN. Fiedler donne l’exemple de l’article négatif relatif au professeur Daniele Ganser où celui-ci est étiqueté comme conspirationniste parce qu’il se penche de manière critique sur les guerres de l’OTAN et les événements du 11 septembre 2001.

De toute évidence Wikipédia manque largement d’objectivité et c’est pourquoi ce n’est pas une source crédible.

Citation de Markus Fiedler :

« Comme on l’a très vite noté, ces campagnes de diffamation ne se dressaient pas seulement contre le professeur Ganser, mais aussi contre beaucoup de personnes différentes qui se positionnent contre la guerre et la géopolitique de l’OTAN. Dans ce film nous avons voulu contribuer à endiguer ces agissements. »

En dévoilant publiquement les manipulations de Wikipédia par son film courageux, Markus Fiedler fraye un chemin afin que ces dénigrements de la part de Wikipédia prennent fin. C’est pourquoi le film de Fiedler apporte une contribution importante au journalisme d’aujourd’hui.

Source :

http://www.nachdenkseiten.de/?p=28035

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=8062

https://deutsch.rt.com/35392/gesellschaft/interview-mit-filmemacher-markus-fiedler-die-dunkle-seite-der-wikipedia/