Time : 3 mn 04 [Vostvfr]

Le Pentagone a décidé de conquérir le “monde souterrain”





L’humanité a conquis presque tous les endroits de la planète à travers les âges. Des mers dangereuses aux montagnes les plus hautes, notre civilisation a pris le contrôle de presque tous les coins de la surface de la Terre. Maintenant, il est possible que nous commencions bientôt à faire la même chose dans le monde souterrain selon un nouveau projet militaire de la DARPA, la Defense Advanced Research Projects Agencydes États-Unis.

La nouvelle initiative met au défi les participants du monde entier de proposer des méthodes pionnières pour développer des systèmes qui peuvent aider à l’étude des réseaux souterrains habitables.

« L’une des conséquences de l’augmentation de la population mondiale et de l’urbanisation est le besoin d’espaces de vie, ce qui rend la recherche et le développement d’infrastructures souterraines de plus en plus intéressants… », explique Timothy Chung, directeur de programme du DARPA Tactical Technology Office (TTO) dans une vidéo publiée récemment (voir ci-dessus).

Selon Timothy Chung : « L’une des conséquences de l’augmentation de la population mondiale et de l’urbanisation est le besoin d’espaces de vie, ce qui rend la recherche et le développement d’infrastructures souterraines de plus en plus intéressants. »

Dans cette optique, le Pentagone vient de lancer un défi totalement inattendu aux chercheurs.

Intitulé “Underground Challenge of the Advanced Defense Research Projects Agency of the USA” (DARPA Subterranean ou “SubT” Challenge), c’est un appel à explorer de nouvelles possibilités dans le suivi, la navigation et l’exploration des environnements souterrains, a noté Space.com.

Cette initiative invite les participants du monde entier à proposer des méthodes pionnières pour développer des systèmes qui peuvent aider à l’étude de réseaux souterrains habitables, même dans des conditions imprévisibles et dangereuses pour l’homme.

« L’une des principales limites auxquelles font face les combattants et les intervenants d’urgence dans les environnements souterrains est le manque de conscience de la situation ; souvent, nous ne savons pas ce qui se trouve sous nos pieds », a déclaré Chung.

Le Challenge souterrain de la DARPA vise à fournir des capacités inimaginables de connaissance de la situation pour des opérations souterraines

Par le biais du Challenge “SubT”, le Pentagone invite la communauté scientifique et technique, ainsi que le grand public, à utiliser leur créativité afin de fournir de nouvelles technologies et idées pour accéder à l’inaccessible, considérant le temps comme quelque chose d’essentiel.

Selon le directeur du TTO, Fred Kennedy : « Nous sommes maintenant à un point où les développements en robotique, en autonomie et même en systèmes biologiques nous permettront d’explorer des zones souterraines très dangereuses pour les humains. »

Ceux qui s’intéressent à ce défi rivaliseront pour résoudre des problèmes extrêmes en aidant les gens à naviguer dans l’inconnu, à travers des conditions souterraines traîtresses sans précédent.

Comme l’indique Space.com, le concours final, qui se déroulera en 2021, comportera trois défis, dont l’exploitation dans l’un des trois environnements suivants :

Un réseau de tunnels artificiels.

Un réseau souterrain de transport en commun municipal.

Un réseau de grottes naturelles souterraines.

L’événement final mettra les équipes au défi de naviguer dans les réseaux qui comprennent les parties des trois environnements. Les gagnants du grand prix remporteront 2 millions de dollars. La date limite de candidature est le 18 janvier 2018.

« Dans le cadre du Défi souterrain de la DARPA, nous invitons les communautés scientifiques et d’ingénieurs (ainsi que le public) à utiliser leur créativité et leur ingéniosité pour mettre au point de nouvelles technologies et de nouveaux concepts afin de rendre l’inaccessible », a déclaré Fred Kennedy.

Source :

https://www.darpa.mil/news-events/2017-12-21

https://www.engadget.com/2014/07/07/darpa-explainer/

https://www.ancient-code.com/the-pentagon-has-set-out-to-conquer-the-underground-world/

https://www.scientificamerican.com/article/darpa-contest-aims-to-take-people-underground/

https://www.anguillesousroche.com/monde/pentagone-a-decide-de-conquerir-monde-souterrain/