Time : 1 mn 42

Le syndrome de la tête qui explose

Un trouble du sommeil méconnu qui touche 1 personne sur 10

Le syndrome de la tête qui explose, c’est cet étrange trouble du sommeil au nom pour le moins évocateur qui touche environ 10 % de la population mondiale. On lève le voile sur ses causes probables et ses manifestations.

Bien évidemment, la tête des personnes souffrant de ce syndrome n’explose pas littéralement. Il s’agit en fait d’un trouble du sommeil encore méconnu, et beaucoup plus répandu qu’on ne le pense, qui passionne la communauté scientifique depuis près d’un siècle.

Le syndrome de la tête qui explose a été décrit pour la première fois en 1920 par le psychiatre gallois Robert Armstrong-Jones. Comme le somnambulisme, il fait partie des parasomnies, ces fameuses manifestations physiques qui surviennent lors de la transition veille/sommeil.

Les personnes qui souffrent du syndrome de la tête qui explose vivent une expérience intense

Comme l’explique Isabelle Arnulf, neurologue à la tête de l’unité des pathologies du sommeil à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière : « Il s’agit d’un état de conscience particulier, intermédiaire entre celui de la veille et du sommeil qui a lieu durant la première phase de sommeil : l’endormissement va impliquer des hallucinations au cours du sommeil. »

Bien que ce trouble du sommeil soit étudié depuis près d’un siècle, les cas recensés sont tous très différents. Impossible de savoir à l’heure actuelle qui des hommes, des femmes, des jeunes ou des personnes âgées sont les plus touchés. Selon Isabelle Arnulf : « Il n’y a pas de profil type pour le syndrome de la tête qui explose. »

Lorsque le sujet est sur le point de s’endormir, il perçoit le retentissement soudain d’un bruit fort : la fameuse impression d’explosion à l’intérieur du crâne. Un bruit désagréable très souvent accompagné de l’apparition de flashs lumineux, de palpitations voire de fourmillements sur le haut du crâne.

Il est toutefois important de souligner que si cette « explosion » s’avère traumatisante pour la personne qui en souffre, elle reste tout à fait bénigne et indolore.

Comme le précise le Docteur Brian Shapless, professeur de psychologie à l’Université de l’état de Washington : « Les personnes atteintes de ce trouble sont terrifiées car ce sont des expériences très intenses. »

Les causes du syndrome de la tête qui explose restent encore assez floues, mais selon Brian Sharpless, l’hypothèse la plus convaincante est que le cerveau ne parviendrait pas à « s’éteindre correctement ».

En rouge : le lobe temporal

Il s’agirait en fait d’un dysfonctionnement du lobe temporal, la partie du cerveau responsable de la perception des sons.

Lorsque nous sommes en train de nous endormir, des neurones seraient en fait activés au lieu d’être éteints. Ces derniers nous feraient percevoir des sons. Pour l’instant, les études basées sur des électroencéphalogrammes n’ont pas noté de manifestations du syndrome durant les périodes de sommeil profond, mais uniquement lors des périodes de somnolence.

Des neurones s’activeraient durant nos périodes de somnolence et nous feraient percevoir des bruits soudains

Enfin, la fatigue, le stress, l’anxiété et le manque de sommeil pourraient aussi jouer un rôle dans l’apparition de ce trouble. Celui-ci serait d’ailleurs deux fois plus fréquent chez les personnes souffrant de paralysies du sommeil. En d’autres termes : si notre sommeil est perturbé, le phénomène aura plus de chances de se produire.

Malgré les nombreuses recherches sur le sujet, les scientifiques ont encore beaucoup à découvrir sur l’étrange syndrome de la tête qui explose. Un trouble du sommeil qui reste fort heureusement plus impressionnant que douloureux… ou dangereux.

