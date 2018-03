Effondrement : La fin d’une ère et le début d’une nouvelle ?

Crise économique, dérèglement climatique, augmentation des inégalités… et si l’effondrement que l’on redoute était la clé du changement ?

En suivant leur intuition et en recoupant des études scientifiques, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, co-auteurs de « Comment tout peut s’effondrer » sont arrivés à la conclusion suivante : il semblerait bien que l’on coure irrémédiablement vers la fin de notre civilisation.

La collapsologie est l’étude des effondrements de sociétés et civilisations. Les crises que nous traversons (et qu’il est facile d’observer tous les jours en allumant sa télévision), qu’elles soient écologiques, économiques, sociales ou humaines, sont les symptômes d’une fin d’ère imminente à laquelle il est nécessaire de se préparer.

Dans leur « Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes » (dispo sur Amazon, Fnac et Librairies Indépendantes), les deux auteurs nous envoient un message fort : «Il est impossible de faire marche arrière, le monde ne sera plus jamais comme avant.»

Interview de Pablo Servigne :

Time : 4 mn 59

Aujourd’hui, tous les acteurs de notre monde globalisé sont étroitement connectés. À tel point que la chute de l’un pourrait entraîner la chute de tous les autres.

Selon Pablo Servigne, la première étape pour préparer le monde de demain serait déjà l’acceptation de cette réalité. Et voilà le premier point positif de cette histoire.

« Pour moi, l’effondrement, c’est aussi l’effondrement d’un grand arbre […] et il ne faut pas passer du temps à le freiner ou à le ralentir. Il faut s’occuper des jeunes pousses. »

Pablo Servigne

Le second aspect positif est de se dire que cet effondrement permettra de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases plus saines. Et c’est de ça qu’il s’agit aujourd’hui : préparer l’après.

Un constat alarmant mais enthousiasmant ! L’occasion de complètement repenser et reconstruire le monde : « L’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. »

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver le « Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes » en librairie (ou sur Amazon ou la Fnac).

Interview intégrale

Time : 1 h 49

« Les plus individualistes crèveront les premiers »

Pablo Servigne

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Servigne

https://fr-fr.facebook.com/servigne.collapsologie/

https://positivr.fr/effondrement-pablo-servigne-interview/

https://www.terraeco.net/Pablo-Servigne-Les-plus,64497.html

https://mrmondialisation.org/demain-leffondrement-et-apres-interview-avec-pablo-servigne/