Autonomie : La famille Baronnet, un couple précurseur en France

Time : 6 mn 52

Synopsis :

Chercheurs en économie alternative, c’est ainsi que se définissent Patrick et Brigitte Baronnet. Installés en Loire-Atlantique à Moisdon-la-Rivière, depuis plus de 30 ans, ce couple et leurs quatre enfants expérimentent un mode de vie autonome et solidaire.

Vivre bien loin de la société de consommation c’est le choix qu’ont fait Brigitte et Patrick. Ce couple a décidé de tout quitter dans les années 80 pour vivre différemment et loin du monde qu’il leur était proposé. Ils expliquent tout dans cette vidéo-reportage et encore une fois, ça fait réfléchir.

Sur ce lieu, 6 personnes ont vécus 17 ans sur un seul demi-salaire. L’argent n’est pas le seul moyen de subvenir aux besoins quotidiens. A travers un changement d’attitude et des compétences spécifiques, il est possible de consacrer une partie importante de son temps à produire directement sa consommation sans passer par le biais d’un salaire qui nous éloigne de nos savoir-faire et finalement du sens de la vie.

Construire sa maison, assurer une partie de sa nourriture, utiliser les ressources naturelles gratuites, se soigner autrement, s’organiser solidairement… prouvent que le travail non marchand est une des alternatives crédibles face aux problèmes écologiques, économiques et sociaux qui pèsent sur notre avenir.

Source :

http://www.reenchantonslaterre.fr/patrick-et-brigitte-baronnet-la-maison-autonome/