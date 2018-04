Time : 8 mn 32

Synopsis :

La SNCF et la grève sont une source inépuisable de vidéos, de chansons, de twitts. Voici un sketch qui a fait plus d’un million et demi de vues en 24 heures sur Facebook.

Il est l’œuvre d’une humoriste qui s’appelle La Bajon. Son sketch sur Facebook dépasse le seul cadre de la SNCF mais il lui est largement consacré. Tout le monde en prend pour son grade. C’est une cascade de traits d’esprit et d’ironie. Elle se drape en contrôleuse, elle avait déjà joué par exemple l’héritière de la famille Rothschild, l’avocate de Pénélope Fillon ou de Nicolas Sarkozy.

On dirait un peu Coluche dans ses dernières années décortiquant l’actualité. Avec un petit côté décalé puisqu’à la fin elle nous emmène au début la révolution française. Parce qu’en fait c’est très politique.

Source :

http://www.labajon.com/

http://twitter.com/LaBajon

http://instagram.com/la_bajon

http://youtube.com/user/LaBajon

http://facebook.com/LaBajonOfficiel

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/videozap-un-sketch-sur-la-sncf-et-le-personnel-politique-fait-un-carton-1524669227