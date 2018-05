Résumé SOTT – Avril 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 24 mn 14 [Vostvfr]

Avril 2018

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

En avril dernier, le nord, le nord-est et le centre-ouest des États-Unis ont connu une accumulation record de neige, de même que de forts vents et des inondations du à la fonte de la neige, laissant des centaines de milliers de personnes sans lumière et des maisons endommagées. Certaines régions d’Europe et d’Asie du Nord ont également eu leur part de neige hors saisons et des températures glaciales inhabituelles … oui, tout cela en avril, le printemps étant supposé bien en cours.

De grosses averses, des inondations et d’énormes grêlons ont provoqué de graves problèmes en avril au Moyen-Orient, Kenya, Afrique du Sud, Amérique centrale et le Sud des États-Unis qui en ont tous souffert.

Alors que de nombreux gouffres apparaissent encore dans le monde entier, d’énormes fissures dans la terre se sont également ouvertes, alarmant beaucoup de gens. Certains chercheurs attribuent ces fissures à la liquéfaction des couches terrestres sous la surface en raison des fortes pluies et des inondations, mais il y a aussi le ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre et des rayons cosmiques à prendre en compte pour évaluer cette recrudescence de l’activité géologique … la croûte terrestre semble s’ouvrir.

L’activité volcanique dans la ceinture de feu est également demeurée élevée en avril, et rien n’indique qu’elle diminuera en intensité.

Il faut toujours garder à l’esprit que le type de conditions météorologiques destructrices que nous observons dans le monde a un effet néfaste significatif sur les cultures et le bétail, avec des répercussions sur l’économie mondiale qui ne se manifestent pas encore.

Original :

This past April saw record snow for the North, Northeast and the Midwest of the US, together with strong winds and snow-melt flooding, leaving hundreds of thousands without light and damaging homes. Some parts of Europe and Northern Asia also had their share of unseasonable snow and frigid temperatures… yes, all this in April, with spring supposedly well under way.

Sheets of rain, floods and huge hail stones caused serious problems this April with the Middle East, Kenya, South Africa, Central America and the South of the US all suffering the consequences.

While many sinkholes still made their appearance around the world, huge cracks in the earth also opened up, alarming many people. Some researchers attribute such cracks to the liquefaction of earth layers below the surface due to heavy rains and floods, but there is also the the slow down in the speed of earth’s rotation and cosmic rays to consider when assessing this upsurge in geological activity … the earth’s crust appears to be ‘opening up’.

Volcanic activity in the ring of fire also remained high this April, and there is no sign that it will decrease in intensity.

It should always be remembered that the kind of destructive weather patterns we are seeing around the world has a significant damaging effect on crops and livestock, with knock-on effects for the global economy that are yet to manifest.