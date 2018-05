Blogger Recognition Award par Forever

Je me lance…

Plouf !

Je remercie chaleureusement :

https://sk8sandhu.wordpress.com/

https://citycomics2014.net/

https://desdessinsunebd.com/

https://legrenierdeforever.wordpress.com/

…pour leur nomination au Blogger Recognition Award.

1- Décrire rapidement comment est né mon blog

Comment est né mon blog…. Vaste question. L’histoire débute à la mi-janvier 2017, et au tout début, je pensais m’être lancé dans l’édification d’un site web mais l’on m’a expliqué qu’en fait ce que je prenais pour un site, était un blog. Bref, j’ai continué sur cette lancée.

Je publie un peu de tout, au grès des news et de mon humeur du moment, tout en m’efforçant d’apporter une certaine qualité à mes publications. Publications qui par ailleurs sont très rarement de moi (je les augmente, c’est tout).

Il faut avant tout que je sois attiré, inspiré par l’article que je vais publier car dans le cas contraire si je ne suis pas satisfait, cela se ressent et je me dois d’apporter un minimum de qualité et d’information à mes lecteurs.

C’est donc un blog sans en être un et je ne me sens pas comme un bloggeur mais plutôt comme une personne qui essaie à son petit niveau d’apporter des nouvelles (news) différentes de celles des médias dominants.

2- Donner quelques conseils aux bloggers débutant

Soyez patients et persévérants. Ne vous mesurez pas aux autres blogs qui affichent des nombres de follower et de vues importants. Soyez vous-mêmes et publiez ce qui vous tient à cœur car si vous ne le faites pas, cela transparaitra à travers vos écrits et vous risquerez d’abandonner votre quête.

Soyez également simple tout en étant diversifié dans vos publications et surtout pensez aux autres blogueurs : visitez leurs sites, laissez leur un petit commentaire car si votre blog perdure et prend de l’ampleur, cela ne sera pas grâce à votre talent de rédacteur mais grâce à ceux qui vous visitent.

Soyez vous-même et allez de l’avant.

Voici mes 15 nominations pour le Blogger Recognition Award :

https://virginiejeanjacquotsite.wordpress.com/

https://suzanne35blog.wordpress.com/

https://michelduchaine.com/

https://makemebeautyamri.wordpress.com/

https://nuage1962.wordpress.com/

https://jbl1960blog.wordpress.com/

https://gavroche60.com/

https://lescarnetsdunequadra.com/

https://spotjardinmonsite.com/

https://mavieaupresentsimple.com/

https://roomanies.com/

…Il y aurait beaucoup d’autres blogs mais étant limité à 15, c’est très difficile de trancher. Il y a des tas d’autres blogs qui méritent cette nomination.

Je m’excuse donc à tous ceux qui ne figurent pas dans cette liste mais qu’ils sachent en me lisant que je ne les oublie pas pour autant.

Ci-dessous les règles pour les nominés, si vous acceptez votre Award :

Ecrire un article montrant votre Award

Dans cet article, remercier le blogger qui vous a nominé et donnez le lien vers son blog

Décrire brièvement comment est né votre blog

Donner quelques conseils aux bloggers débutants

Sélectionner 15 blogs qui selon vous méritent l’Award

Allez écrire un commentaire sur chacun de ces blogs pour leur faire savoir que vous les avez nominés

Soyez inspiré pour profiter de chaque instant tous les jours de votre vie.

Notez bien que vous n’êtes obligé ni d’accepter l’Award, ni de participer.