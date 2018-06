Des mères exploitées pour leur lait (Vidéos)

Time : 1 mn

Des mères exploitées pour leur lait

Pour la Fête des mères, la nouvelle vidéo de PETA retrace le parcours inverse du lait de vache, de la bouteille au pis

Paris – En cette Fête des mères, PETA a diffusé une nouvelle vidéo pour rappeler la cruelle exploitation du lien mère-enfant qu’implique toute production de lait. Dans l’industrie laitière, les vaches sont inséminées de force et à répétition dès un jeune âge et séparées de leurs veaux peu après leur naissance. Les jeunes mâles, inutiles à l’industrie, sont massacrés, tandis que les femelles sont vouées à la même vie pleine de douleur et de détresse que leur mère. Les vaches sont majoritairement traites mécaniquement ce qui, en plus de l’inconfort d’être confinées et attachées à une machine de traite, peut leur provoquer des infections du pis graves et douloureuses, appelées « mastites ».

La souffrance d’une mère à qui l’on arrache son enfant est l’un des pires tourments imaginables. Néanmoins, les vaches exploitées par l’industrie du lait subissent ce déchirement chaque année durant toute leur vie, jusqu’à ce que leur production de lait diminue et qu’elles soient à leur tour suspendues et égorgées à l’abattoir.

« La consommation de produits laitiers implique forcément l’exploitation de mères qui ressentent l’attachement, l’amour, la douleur et le deuil au même titre que nous. », explique Isabelle Goetz, porte-parole de PETA France. « En cette Fête des mères, étendons notre considération à toutes les mères en choisissant de ne pas consommer d’aliments issus de leur souffrance. »

Rappelons qu’il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives facilement disponibles en supermarché et dans la restauration : du lait d’avoine, d’amande, de noisette, aux yaourts de soja, en passant par le beurre de tournesol, le fromage végétal et la crème de riz ou de coco, il y a une immense quantité d’options qui permettent d’épargner des souffrances physiques et psychologiques à des êtres sensibles et intelligents.

PETA – dont la devise dit notamment que « Les animaux ne nous appartiennent pas et [que] nous n’avons pas à les utiliser comme nourriture » – met gratuitement à disposition son « Guide du végan en herbe » plein de recettes et de conseils pour une alimentation respectueuse de toutes les mères.

Time : 1 mn 54

Source :

https://www.petafrance.com/espace-media/video-des-meres-exploitees-pour-leur-lait/

https://www.petafrance.com/actualites/10-raisons-pour-lesquelles-le-lait-est-une-vraie-vacherie/