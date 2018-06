Time : 3 mn 31

Vous êtes sujet au mal de ventre ? Votre dentifrice est peut-être en cause !

Il s’agit du triclosan, un produit chimique antimicrobien que vous retrouverez dans des milliers de produits à usage quotidien – des savons pour les mains aux dentifrices, en passant par les gels douche, les ustensiles de cuisine et même des jouets. Celui-ci favoriserait l’inflammation intestinale et contribuerait au développement du cancer du côlon, selon une récente étude.

Le triclosan est l’un des antimicrobiens les plus utilisés, incorporé dans plus de 2 000 produits de consommation. Mais est-il sans danger pour autant ? Des chercheurs américains de l’Université du Massachusetts à Amherst ont récemment collaboré avec des scientifiques de 13 universités pour explorer ses effets sur l’inflammation du côlon. Après avoir donné à des souris – pendant trois semaines – des doses de triclosan équivalentes à celles qui pourraient être ingérées quotidiennement par l’humain, les auteurs de l’étude ont observé une augmentation générale de l’inflammation dans l’organisme des rongeurs.

De plus, chez des souris atteintes d’une forme de maladie inflammatoire des intestins, de faibles doses de triclosan augmentaient la sévérité de la maladie. Enfin chez des rongeurs atteints de cancer du côlon, la molécule augmentait la taille des tumeurs et diminuait l’espérance de vie. Le produit chimique aurait également accéléré le développement de la colite – une inflammation qui entraîne des saignements rectaux, de la diarrhée, des douleurs et des spasmes abdominaux chez les humains.

Les chercheurs ont ensuite voulu comprendre pourquoi le triclosan causait autant de dommages. « Parce que c’est un composé tuant les bactéries, nous avons pensé qu’il pourrait perturber la communauté de microbes dans nos intestins, essentiels pour maintenir une bonne santé.», explique Haixia Yang, du Département des sciences de l’alimentation de l’Université du Massachusetts. Il s’avère en effet que les souris qui souffraient d’une inflammation à la suite d’une exposition au triclosan présentaient une plus faible diversité d’espèces de microbes dans l’intestin, et des populations plus faibles de « bonnes » bactéries – Bifidobacterium. Les chercheurs ont ensuite analysé des souris sans germes – qui n’avaient aucune bactérie dans leurs intestins – et ont découvert que l’administration de triclosan n’avait aucun effet sur ces rongeurs.

Cette découverte suggère que les effets nocifs du triclosan sont dus à des changements dans le microbiome. «Notre étude indique qu’il est urgent d’évaluer davantage l’impact de l’exposition au triclosan et de mettre à jour les politiques de réglementation potentielles.», conclu la chercheuse.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triclosan

http://www.medisite.fr/dentifrice-triclosan/627609

http://sciencepost.fr/2018/06/vous-etes-sujet-au-mal-de-ventre-votre-dentifrice-est-peut-etre-en-cause/

http://www.maxisciences.com/triclosan/triclosan-un-antibacterien-dangereux-pour-la-sante_art26178.html

http://www.medisite.fr/a-la-une-3-marques-de-dentifrices-toxiques-a-eviter.2531787.2035.html

https://theconversation.com/triclosan-a-common-antimicrobial-in-toothpaste-and-other-products-linked-to-inflammation-and-cancer-in-the-gut-97432

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/perturbateurs-endocriniens-sept-questions-sur-le-triclosan-present-dans-les-cosmetiques-les-dentifrices-les-textiles_2399400.html