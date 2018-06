Notre cerveau offre 10 fois plus de stockage que ce que nous pensions (Vidéo)

Time : 2 mn 56 [Vostvfr]

Notre cerveau offre 10 fois plus de stockage que ce que nous pensions

Dans notre cerveau, la mémoire a encore une grande part de mystère. On savait l’organe capable de stocker d’impressionnantes quantités mais selon une nouvelle étude, la capacité totale serait en réalité 10 fois supérieure à ce que nous pensions, lui conférant environ 1 pétaoctet !

Le cerveau humain est souvent comparé à un ordinateur. Cela vaut aussi pour la mémoire. RAM et disque dur pour un ordinateur, mémoires à long terme et à court terme pour le cerveau… Il est donc tout à fait logique que l’on fasse la comparaison entre le volume de stockage d’un ordinateur et celui d’un cerveau.

Les estimations précédentes allaient du simple téraoctet à 2 500 téraoctets. Selon une récente étude du Salk Institute, ces chiffres seraient bien en-deçà de la réalité. En créant un modèle informatique d’un segment de cerveau de rat, l’équipe de Terry Sejnowski évalue le stockage du cerveau humain à environ 1 pétaoctet – 1 000 téraoctets – !

Cette annonce a fait l’effet d’une bombe : « Nos nouvelles mesures de la capacité de mémoire du cerveau augmentent les estimations précédentes d’un facteur 10, pour atteindre au moins 1 pétaoctet, soit environ la taille du World Wide Web. » Alors certes, la comparaison est bien loin d’être avérée – les quatre géants Google, Amazon, Microsoft et Facebook partagent entre leurs seuls serveurs quelques 1 200 pétaoctets, mais c’est tout de même impressionnant de se dire que le cerveau peut stocker autant.

Ce facteur 10 s’explique par le fait que le modèle 3D réalisé a révélé que certains neurones semblaient envoyer des messages dupliqués aux neurones récepteurs. Intrigués, les chercheurs ont mesuré et comparé les tailles de deux synapses similaires, pour tenter de quantifier au mieux la véritable taille d’une synapse, élément directement responsable du stockage de la mémoire.

D’après cette étude, la taille des synapses peut varier grandement, certaines étant très petites, d’autres biens plus grandes. Et il y aurait justement 10 fois plus de minuscules synapses que nous ne le pensions. Jamais nous n’avions atteint une telle précision dans l’analyse de cette fantastique machinerie. Et de la même manière que les ordinateurs nous aident à mieux comprendre le cerveau, celui-ci nous aide aussi à concevoir de meilleurs ordinateurs.

Source :

http://fr.ubergizmo.com/2016/01/23/cerveau-stockage-etude.html#YjtLMwTbvc765JHg.99

https://fr.sott.net/article/27476-Notre-cerveau-offre-10-fois-plus-de-stockage-que-ce-que-nous-pensions