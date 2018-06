Quelle est la tornade la plus puissante à avoir été observée en France ?

Les tornades sont habituellement connues pour frapper violemment les États-Unis. Saviez-vous que le phénomène existait également en France, à une fréquence cependant bien plus réduite ?

Le 6 juin 2018, l’État américain du Wyoming a essuyé le passage d’une tornade d’une puissance phénoménale. Comme souvent dans le Midwest américain, les dégâts matériels sont importants, les victimes humaines rares et les chasseurs de tornades heureux. En France, le phénomène existe aussi, comme en témoigne la présence de Keraunos, l’Observatoire français des tornades et orages violents ayant listé les tornades qui se sont produites sur le territoire depuis le 19ème siècle !

Depuis 2007, la force des tornades est déterminée selon les dommages causés par l’Échelle de Fujita améliorée. L’échelle en question comporte six rangs allant de EF0 (vents de 10 à 137 km/h) à EF5 (vents de plus de 322 km/h). Dans notre pays, les tornades les plus dangereuses (à partir de l’échelon EF3) sont rares, mais peuvent tout de même se produire. Dès lors, quelles sont les tornades les plus puissantes ayant frappé la France ?

Selon la base de données de Keraunos, il y aurait eu deux tornades de niveau EF5 en France. La première s’est produite en 1967 à Palluel (Pas-de-Calais) et s’inscrit dans la période de déclenchement de tornades la plus intense du 20ème siècle en France et en Europe. En deux jours (les 24 et 25 juin), l’Europe a essuyé le passage de huit puissantes tornades, dont quatre en France et ce pour un total d’une quinzaine de décès.

La seconde s’est produite à Montville (Seine-Maritime) en 1845, provoquant la mort de 75 personnes. Ayant ravagé une vallée industrialisée, cette tornade est tout simplement la plus meurtrière à s’être produite en France.

Voici les images obtenues par le chasseur de tornades américain James Hammett, en ce qui concerne l’énorme tube qui s’est formé dans le Wyoming le 6 juin 2018 :

Time : 3 mn 54

Une puissante tornade recréée par ordinateur

Time 2 mn 08

