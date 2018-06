Tetra Hotel : Cet hôtel futuriste modulaire est capable d’être installé n’importe où !

Une société canadienne porte un projet d’hôtel futuriste formé de modules reliés entre eux, dont l’ensemble pourra être posé n’importe où. Ce projet pourrait ravir les personnes désirant prendre des vacances loin de tout !

Sur son site web, la société WSP basée à Montréal (Canada) indique développer « Des solutions d’ingénierie créatives, complètes et durables pour un avenir où les collectivités peuvent s’épanouir ». Cette dernière a collaboré avec une autre entreprise, à savoir Innovation Imperative dans le cadre d’un projet commun ambitieux : le Tetra Hotel, comme l’indique un communiqué publié le 1er mai.

Les porteurs du projet ont tenté d’élaborer un support destiné à une tendance qui devrait prendre plus d’ampleur dans un futur proche. Le tourisme de masse étant ce qu’il est aujourd’hui, de plus en plus de voyageurs et vacanciers voudront davantage s’isoler dans des endroits les plus reculés possibles. Le Tetra Hotel apparaît comme une solution idéale, car il est question de modules reliés entre eux qu’il sera possible d’installer n’importe où.

L’idée est séduisante, d’autant plus que ce concept devrait être autonome et écologique. En effet, le Tetra Hotel a été pensé pour n’avoir aucun besoin d’être raccordé aux réseaux de distribution en électricité, ni même en eau. Les créateurs ont indiqué que des panneaux solaires représenteront la principale alimentation en énergie et que des sources d’eau naturelle seront utilisées pour la climatisation. Il semble donc que ce genre d’installation devrait idéalement se trouver dans un endroit plutôt ensoleillé et proche d’un lac, par exemple.

Le Tetra Hotel est composé de 42 modules d’une hauteur de 19 mètres. Ces petits bâtiments de trois étages seront chacun équipés de passerelles et d’escaliers, et à leur sommet se trouvera une chambre dotée d’un grand puits de lumière. Sera également présente une baie vitrée permettant une vue imprenable sur le paysage.

Divers lieux ont été évoqués pour une possible installation du Tetra Hotel, qui – disons-le – devrait accueillir une clientèle plutôt fortunée. Les créateurs ont évoqué la Norvège, le Canada, Andorre, la Nouvelle-Zélande ainsi que le Cap-Vert.

Source :

http://tetrahotel.com/

https://www.wsp.com/fr-CA/ce-que-nous-faisons

https://www.traveldailymedia.com/tetra-hotel-redefining-hotel-architecture/

https://www.dezeen.com/2018/05/01/hotel-of-concrete-pods-proposed-by-wsp-for-remote-locations/

http://sciencepost.fr/2018/06/cet-hotel-futuriste-modulaire-est-capable-detre-installe-nimporte-ou/