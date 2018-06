Des scientifiques ont annoncé qu’ils ont trouvé l’endroit le plus froid de la Terre

Des scientifiques ont annoncé qu’ils avaient trouvé l’endroit le plus froid de la Terre avec une température de -98°C. Ce record météorologique a été enregistré au nord de l’Antarctique et, selon des chercheurs, la température là-bas pourrait encore chuter.

Des chercheurs américains de l’université du Colorado à Boulder ont déclaré dans leurs dernières études qu’ils avaient enregistré une température de – 98°C en Antarctique, ce qui en fait la plus basse sur Terre, selon la revue Geophysical Research Letters. Entre 2004 et 2016, les chercheurs ont enregistré presque une centaine de cas où la température est tombée à ce niveau.

« Je n’ai jamais été dans de telles conditions de froid et j’espère que cela ne sera jamais le cas. », a affirmé l’un des chercheurs, selon LiveScience. Et de poursuivre : « Ils disent que chaque inspiration est douloureuse là-bas et il faut être très prudent afin de ne pas s’abîmer les poumons et la gorge en inspirant. Cela est même plus froid qu’en Sibérie ou en Alaska ».

Les scientifiques ont aussi défini les conditions favorisant une telle baisse de la température, qui sont le faible vent et l’air très sec.

Mais une question reste en suspens, la température peut-elle-même tomber en dessous de – 98°C sur Terre ?

« Tout dépend de combien de temps sont conservées les conditions permettant à l’air de se refroidir et à la présence dans l’air de vapeur d’eau. », a répondu Ted Scambos, le responsable de ces recherches.

Les chercheurs ont utilisé des données des satellites de la NASA Terra et Aqua. Toutefois, une partie de la communauté scientifique n’a pas reconnu ces découvertes, car les informations utilisées ont été collectées à distance par des satellites et pas par une station météorologique terrestre.

Rappelons que la température la plus froide au monde a été enregistrée en Antarctique en 2013 et était de – 93,2°C. Les scientifiques l’avaient consignée en comparant des données satellitaires avec des observations faites par des stations météorologiques terrestres.

