Déforestation : 40 millions d’arbres de forêt vierge replantés avec la « méthode Miyawaki »

À 90 ans, le docteur Akira Miyawaki a acquis sa renommée internationale grâce à une méthode unique en son genre mise au point par ses soins.

Né en 1928, Akira Miyawaki, professeur émérite à l’université nationale de Yokohama au Japon, est un botaniste expert en écologie végétale, spécialiste des graines d’espèces indigènes et de l’étude de la naturalité des forêts. Il a mis au point une méthode qu’il enseigne aux quatre coins du monde. Son but ? Préserver et régénérer les forêts dites « vierges ».

Essentielles à la survie de l’humanité, les forêts primaires sont menacées par les activités humaines. Chaque année, 6 millions d’hectares (deux fois la superficie de la Belgique) subissent la déforestation ou sont modifiées. À l’heure actuelle, ces forêts vierges représentent encore le tiers des forêts du monde. D’où l’importance de les protéger et de les aider à se reconstituer.

À la vitesse à laquelle la pollution augmente, les températures s’élèvent et l’eau potable devient une denrée rare, il est urgent de replanter de jeunes arbres et plantes endémiques afin que Mère Nature continue de nous protéger des catastrophes naturelles. Et la méthode de plantation d’arbres d’Akira Miyawaki est une formidable solution.

Son concept ? Le senzai shizen shokusei (la végétation potentielle naturelle, en français). Il explique à UBrainTV : « Il est important de bien comprendre qu’on ne peut pas planter n’importe quoi n’importe comment, parce que dans le monde végétal, il existe des vraies plantes mais aussi ce que j’appelle des fake plantes. Les vraies plantes résistent à des conditions extrêmes et vivent très longtemps. Les fake ont l’air tout aussi fortes, mais meurent facilement. C’est pour cela que je les appelle fake plantes. »

Adaptés à la terre locale, les arbres indigènes sont en effet plus profondément enracinés et résistent à des conditions environnementales et météorologiques extrêmes. Pour Akira Miyawaki, il s’agit de « vraies forêts » qui suivent les principes inhérents à la nature. Si sa méthode est plus coûteuse en terme de temps de préparation en amont (il faut étudier la zone à reboiser, faire germer les graines des espèces indigènes, et préparer le substrat qui les accueillera), elle est aussi bien plus efficace. Une fois les jeunes pousses d’arbres plantées, elles ne nécessitent plus le moindre suivi ou entretien.

Grâce à la « méthode Miyawaki », il suffit de 20 à 30 ans pour reboiser une région, contre 200 à 300 ans en suivant les techniques conventionnelles. Au Japon, elle a permis de ramener à la vie plus de 1 300 sites, notamment le long des côtes afin de protéger les habitants de futurs tsunamis. Une technique qui fait des adeptes partout dans le monde. En Belgique, Urban Forests s’en inspire afin de revégétaliser des zones industrielles en friche. Quant à la France, c’est l’association Boomforest qui remplace les mauvaises herbes du périphérique parisien par de jeunes chênes et bouleaux.

Un exemple magnifique avec cette forêt de 8 mois plantée en Inde, à Bangalore, dans laquelle faune et flore reprennent leurs droits. Ces forêts poussent en effet 10 fois plus rapidement, sont 30 fois plus denses et abritent 100 fois plus de biodiversité.

Écoutez comme les oiseaux chantent :

Time : 2 mn 19

Au total, la « méthode Miyawaki » aurait permis de planter 40 millions d’arbres indigènes à travers le monde.

Raphaëlle Dormieu

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Akira_Miyawaki

https://positivr.fr/methode-akira-miyawaki-reforestation-arbres/

https://reporterre.net/Quand-la-ville-degradee-redecouvre-ses-arbres-indigenes

https://www.rtbf.be/info/dossier/chroniques/detail_un-japonais-a-replante-40-millions-d-arbres-de-foret-vierge?id=9951883