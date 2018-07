Que dirons-nous à nos arrière-petits-enfants ?

Pour tous ceux qui n’ont pas envie de se dire : « Merde, qu’est-ce que j’ai fait pendant toutes ces années ? Qu’est-ce que j’ai fait concrètement ? »

Je suis Pierre Chevelle de la chaine YouTube Changer le monde en 2 heures. J’ai 28 ans et je pense souvent à quand j’aurai 90 ans et aux questions que me posera Hélène, ma (future) arrière-petite-fille. Voilà pourquoi.

Time : 2 mn 44

« Je veux au moins pouvoir lui dire que j’ai fait de mon mieux. »

« Et toi ? Qu’est-ce que tu as envie de te dire à 90 ans ? Quel monde veux-tu laisser aux générations futures ? »

Pierre Chevelle

Source :

https://positivr.fr/jai-28-ans-quand-jen-aurai-90-je-veux-dire-a-ma-petite-fille-que-jai-fait-de-mon-mieux/