13. La Gouvernance Mondiale – Pr Pierre Hillard

La Gouvernance Mondiale

Pr Pierre Hillard

Dans la continuité des interventions de Pierre Hillard, je vous présente sa treizième intervention qui date de décembre 2008.

Je vous en souhaite une bonne écoute.

Pierre Hillard (né en 1966) a fait des études d’histoire, de sciences politiques et d’études stratégiques. Il réalise sa thèse de doctorat de sciences politiques – Les Ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne – sous la direction d’Edmond Jouve. Il est docteur en science politique.

Ancien professeur en relations internationales à l’École supérieure du commerce extérieur de Paris,

Spécialiste de l’Allemagne, des affaires européennes, du mondialisme, de la constitution de blocs continentaux unifiés (UE, UNASUR, Union Nord-américaine à l’instigation de Robert Pastor, etc.), du partenariat transatlantique, de l’instauration d’un marché transatlantique sans entraves, des relations euro-arabes, du régionalisme et de la question des minorités nationales.

Il est notamment l’auteur de Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions (2001), de La Décomposition des nations européennes : de l’union euro-atlantique à l’État mondial (2004), de La Marche irrésistible du nouvel ordre mondial (2007), La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale (2009) et Chroniques du mondialisme (2014), etc…

Il a écrit de nombreux articles sur les sites Géostratégiques, Réseau Voltaire, Conflits actuels, Intelligence et Sécurité, et Balkans-Infos. Il intervient sur divers radios. Il est également intervenu sur France Culture, France Info, Radio Ici & Maintenant, ou encore France 24. Il collabore aux publications du Cercle Jeune France. Il est depuis octobre 2012 éditorialiste sur Boulevard Voltaire.

Au niveau sonore, j’ai retravaillé toutes les vidéo-conférences que je vous présente car parfois les originaux se veulent quelque peu décevants. Pour celle-ci, je n’ai pu mieux faire.

Par ailleurs, il vous est possible d’extraire la bande son et ainsi gagner en espace (mémoire) ainsi qu’en fluidité.

A titre personnel, j’utilise le logiciel (Freeware : gratuit) « Format Factory » pour l’extraction au format MP3 ou tout autre format. Il est excellent mais il en existe bien d’autre.