Ford équipe ses ouvriers d’exosquelettes (Vidéo)

L’EksoVest est un exosquelette qui soulage les ouvriers sur les lignes d’assemblage qui doivent travailler les bras en l’air de façon prolongée.

« Imaginez soulever un sac de farine ou une pastèque au-dessus de votre tête jusqu’à 4.600 fois par jour dans le cadre de votre travail. » C’est ainsi que Ford illustre la pénibilité que vivent certains de ses ouvriers sur les lignes d’assemblage de ses véhicules qui sont amenés à lever les bras en l’air jusqu’à 4.600 fois par jour en tenant des outils pesants tels que des pistolets pneumatiques.

Pour diminuer la fatigue et réduire les risques de blessure, le constructeur automobile commence à déployer des exosquelettes dans 15 de ses usines à travers sept pays. Cet EksoVest a été codéveloppé avec la société Ekso Bionics. Il ne s’agit pas d’un exosquelette motorisé, mais d’un modèle avec des ressorts qui fournit entre 2,2 et 6,8 kg d’assistance lorsque la personne qui le porte lève les bras. L’assistance va croissante à mesure que les bras s’élèvent plus haut. L’exosquelette peut s’adapter à des personnes mesurant entre 1,52 et 1,93 mètre.

Time : 1 mn 49 [Vostvfr]

75 EksoVest pour le moment

L’objectif est de soulager le travailleur lorsqu’il doit, par exemple, intervenir sous le châssis d’un véhicule pour boulonner ou fixer des éléments en levant les bras au-dessus de sa tête. Une position inconfortable qui peut rapidement provoquer fatigue et douleurs. Ford a testé cet exosquelette dans ses usines aux États-Unis pendant plus d’un an.

Fort des résultats positifs de cette expérience, le constructeur va étendre l’usage de l’EksoVest en distribuant 75 exemplaires dans ses usines en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie.

