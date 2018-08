Le Miroir | The Mirror : Un court-métrage sur le temps qui passe

Témoin de nos évolutions et des grandes étapes de notre vie, ce film, réalisé avec talent et créativité, est une vraie réussite.

Si les miroirs pouvaient parler, ils auraient des tas de choses à nous rappeler. Témoins privilégiés de notre vie, ils savent tout de nos joies, de nos blessures et de nos transformations subies ou voulues. À vrai dire, leur savoir est si grand qu’il valait bien un court-métrage.

Réalisé en 2012 par Laurent Fauchère et Antoine Tinguely, Le Miroir retrace le parcours d’un homme depuis sa plus tendre enfance jusqu’au crépuscule de sa vie. Une œuvre touchante, originale et créative qui revisite avec talent l’un des thèmes qui hante le plus l’humanité : le temps qui passe.

Regardez :

Time : 6 mn 19

Ce film a reçu le prix du court-métrage le plus créatif au Festival international du film de Shanghaï. Et franchement, ce n’est pas volé !

Désormais, vous ne regarderez plus votre miroir de la même façon.

Le Miroir tells the story of a man – in the sense of the human being – which passes from childhood to the status of « old man », the time to freshen up.

Source :

https://ramonandpedro.com/fr/blog/

https://positivr.fr/le-miroir-court-metrage/