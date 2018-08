Mica : la face cachée de la beauté (Vidéo)

Time : 24 mn 16

Mica

La face cachée de la beauté

Le mica est un minéral naturel qui est largement utilisé dans le maquillage pour créer des textures scintillantes… Cependant, son obtention est souvent illégale car elle implique le travail d’enfants et est liée à des risques pour la santé.

C’est exactement le cas en Inde où 60% du mica est produit. La population appauvrie de l’Etat du Jharkhand extrait du mica en dépit de l’interdiction, ce qui a des conséquences néfastes pour les réserves de l’Etat. Or, la demande de produits cosmétiques à la base de mica s’accroît et donc sa production se poursuit. En outre, c’est la seule source de revenu pour beaucoup d’habitants. Même si la production de ce minéral est liée à de sérieux risques de santé, des familles entières travaillent dans cette industrie, y compris de très jeunes enfants, et chaque mois des gens meurent dans les mines.

Le travail des enfants est très répandu ici. Privés d’instruction, ces enfants n’ont qu’une solution : ils sont obligés de rester pour toujours engagés dans cet emploi dangereux et sous-payé. Même si certaines grandes sociétés de cosmétiques refusent d’acheter du mica en provenance des mines illégales, elles ne s’intéressent pas à l’origine du matériau qu’utilisent les usines de transformation. La grande majorité des mines du Jharkhand sont illégales. RT s’y rend pour découvrir le côté inesthétique de l’industrie de la beauté.

